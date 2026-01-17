En vivo
Blu Radio  / Nación  / Desconocidos atacan a tiros caravana de la Gobernación de Nariño

Desconocidos atacan a tiros caravana de la Gobernación de Nariño

Fueron minutos de pánico los que se vivieron una vez el automotor en el que viajaba la subsecretaria de Minas fue impactado en uno de los vidrios, sin que en el hecho la funcionaria haya resultado herida.

