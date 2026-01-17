Liberación de presos políticos en Venezuela sigue estancada, denuncia hijo de Juan Pablo Guanipa

La anunciada liberación masiva de presos políticos en Venezuela continúa avanzando de forma lenta e irregular, según denunció Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido desde hace casi ocho meses. En entrevista con El Radar, el familiar del exdiputado aseguró que, pese a que el nombre de su padre apareció inicialmente en un listado de posibles excarcelaciones, hasta ahora no se ha producido ninguna liberación ni información oficial clara sobre su caso.

Juan Pablo Guanipa, figura visible de la oposición venezolana y cercano a María Corina Machado durante la campaña presidencial previa a las elecciones del 28 de julio de 2024, permanece detenido en la sede policial de Maripérez, en Caracas. Su arresto se dio en el contexto de una ola de capturas posteriores a los comicios.



Un anuncio que no se ha materializado

Ramón Guanipa relató que, tras el anuncio público de una liberación masiva, recibió información de distintas fuentes que apuntaban a la excarcelación inmediata de su padre. “Me empezaron a decir que mi papá formaba parte de una supuesta lista, que iba a ser excarcelado ese día. Tenía razones suficientes para creer que era cierto”, afirmó. Sin embargo, al acudir personalmente al lugar de reclusión, aseguró que no obtuvo confirmación alguna. “Me dicen que no se sabe nada de eso… el proceso está estancado”, agregó.

Sobre las razones del retraso, Guanipa fue enfático en que solo puede hacer conjeturas. “Es muy extraño que se anuncie una medida y se dé a cuentagotas. Son más de 800 presos políticos, incluso algunos reportes hablan de más de 1.100, y que liberen cinco o diez al día es extremadamente poco”, sostuvo.



Sin visitas ni información directa

Sobre la situación actual de su padre, indicó que la información oficial es mínima. “Lo único que nos dicen es ‘él está bien’. Uno que otro funcionario comenta cosas muy puntuales, como que pidió libros o artículos de aseo, pero no hay visitas ni comunicación directa”, explicó. Ramón Guanipa aseguró que solo pudo verlo una vez, cerca de los 45 días de detención, durante una visita de apenas 20 minutos.

Juan Pablo Guanipa está próximo a cumplir ocho meses detenido, el próximo 23 de enero. Según su hijo, enfrenta cargos como terrorismo, traición a la patria, conspiración y obstrucción de la justicia. “Son una cantidad de falacias y mentiras que sirven para la narrativa del régimen. No hay ningún tipo de juicio justo”, afirmó.



Expectativa ante la presión internacional

Finalmente, Ramón Guanipa valoró la presión internacional, especialmente de Estados Unidos. “Toda la ayuda del gobierno estadounidense ha sido bienvenida. Creo que estas liberaciones, aunque sean a cuentagotas, son una señal de esa presión”, concluyó.



Escuche la entrevista completa acá: