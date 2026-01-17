El sector ganadero cerró las exportaciones en el 2025 con cerca de 400 millones de dólares: Fedegan

De enero a noviembre de 2025 fueron exportadas 33.015 toneladas de carne de res y vísceras, lo que representa para el sector un valor de 151,6 millones de dólares, incluyendo 11,4 millones de dólares que equivale a 4231 toneladas de despojos y vísceras.

Los países árabes y Venezuela hicieron parte del aumento de las exportaciones, en este caso, fueron vendidos 214.813 bovinos en pie, con un valor de 167,8 millones de dólares. Además, la leche y os productos derivados del mismo, produjeron un valor de 49,5 millones de dólares.

“En particular, la diplomacia sanitaria y la gestión del FEP han facilitado el acceso de la carne bovina colombiana al mercado de China, considerado uno de los destinos más exigentes y de mayor potencial de crecimiento para las exportaciones ganaderas. Este avance ha permitido diversificar los destinos de exportación, reducir la dependencia de mercados tradicionales y mejorar los precios internos gracias a una mayor demanda externa” señaló Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de carne, leche y sus derivados (FEP).

La carne bovina lideró los envíos al exterior con 28.785 toneladas por USD 140,2 millones, llegando a cerca de 25 países. China se consolidó como el principal comprador con 17.347 toneladas (USD 84,5 millones), seguido por Argelia con 3.390 toneladas por 18,5 millones de dólares, Rusia con 3.602 toneladas por 15 millones de dólares, Chile por 1.486 toneladas con un valor de 8,9 millones de dólares y El Salvador con 1.250 toneladas por 7,2 millones de dólares.



Mientras tanto, en Colombia se exportaron 4.231 toneladas por USD 11,4 millones a 12 naciones de vísceras. Vietnam encabezó las compras con 743 toneladas (USD 4,5 millones), seguido por Hong Kong (833 toneladas por USD 3,7 millones) y Rusia (1.266 toneladas por USD 1,8 millones).

Las exportaciones de animales vivos alcanzaron 214.813 cabezas por USD 167,8 millones, con destino a seis países. Irak lideró el listado con 77.533 animales (USD 63,2 millones), seguido de Egipto con 72.033 cabezas (USD 54,6 millones) y Arabia Saudita (43.541 semovientes por USD 31,5 millones). También se registraron envíos a Jordania, Líbano y Venezuela.

Finalmente, los productos lácteos sumaron 14.005 toneladas exportadas por USD 49,5 millones. Venezuela concentró el 66 % de las compras, seguida por Estados Unidos (22 %), Chile (3 %) y Cuba (2 %). Entre los productos más demandados se encuentran la leche en polvo entera y descremada, quesos frescos, lactosueros, leche condensada y yogur.

Publicidad

Entre enero y noviembre del año pasado, el comercio ganadero entre Colombia y Venezuela mostró un movimiento constante. En ese periodo, el sector colombiano exportó 15 toneladas de carne por USD 165.000 y 3.406 animales vivos por USD 2,3 millones. Según explicó el economista de Fedegán, Óscar Cubillos, en septiembre se enviaron 1.917 hembras y en noviembre otras 1.489 al país vecino. En cuanto a lácteos, Venezuela fue el principal comprador al adquirir el 66 % de las exportaciones colombianas, lo que representó 9.230 toneladas por cerca de USD 32,5 millones, principalmente de leche en polvo, lactosueros, leche condensada, yogur, mantequilla y quesos.

El gremio asegura que se han tenido importantes avances en las exportaciones y acercamientos con países como: Filipinas, Malasia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Indonesia y Hong Kong. Desde el Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de carne, leche y sus derivados (FEP), en animales en pie se espera desarrollo en el proceso de admisibilidad sanitaria a Libia y Catar.