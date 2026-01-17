En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Gobernación de Nariño
Guaviare
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / El sector ganadero cerró las exportaciones en el 2025 con cerca de 400 millones de dólares: Fedegan

El sector ganadero cerró las exportaciones en el 2025 con cerca de 400 millones de dólares: Fedegan

El impulso se debió a las ventas de carne, animales vivos, vísceras y productos lácteos, que fortalecieron la presencia del país en mercados de Asia, Medio Oriente y América.

Publicidad

Publicidad

Publicidad