Orgullo País: el emprendimiento que transforma cubiertos en sostenibles y comestibles

Desde Antioquia, un emprendimiento colombiano creó cubiertos comestibles como alternativa sostenible para reducir el uso de plásticos de un solo uso en la industria de alimentos.

Por años, los cubiertos desechables han sido parte inevitable del consumo diario, pero también uno de los residuos que más contaminan playas, ríos y océanos. Con esa realidad en mente nació Crunchis Colombia SAS, un emprendimiento paisa que decidió transformar un objeto cotidiano en una solución ambiental.

Crunchis, cucharas comestibles y sostenibles. Foto: Instagram @crunchisoficial

La empresa, ubicada en el municipio de La Estrella, Antioquia, elabora y comercializa cubiertos comestibles hechos a base de harina de trigo. Se trata de cucharas y mezcladores que pueden usarse tanto en bebidas calientes como frías y que, tras cumplir su función, pueden comerse o biodegradarse sin dejar residuos contaminantes.



Una idea que nació frente al mar

El origen del proyecto se remonta a 2020, cuando sus fundadores realizaron un viaje familiar por el Caribe colombiano y se encontraron con grandes cantidades de plástico acumuladas en las playas. Esa experiencia fue el punto de partida para desarrollar una alternativa real al plástico de un solo uso en la industria de alimentos.

Según explicó John Alejandro Restrepo, cofundador de la empresa, el objetivo siempre fue reducir el consumo de cubiertos plásticos y promover hábitos de consumo más responsables, sin sacrificar funcionalidad ni experiencia para el usuario.



Cubiertos resistentes, comestibles y sostenibles

Los productos de Crunchis están diseñados para soportar altas temperaturas sin romperse y mantener su estructura durante varios minutos en contacto con líquidos. Su sabor es neutro, similar al de una galleta, lo que permite usarlos con café, helados y postres sin alterar el gusto de los alimentos.



Actualmente, el emprendimiento entrega cerca de 60.000 cucharas mensuales y se ha propuesto cerrar 2026 con una producción cercana a las 300.000 unidades al mes, con el objetivo de ampliar su impacto ambiental positivo.



Un impacto que va más allá del producto

El proyecto también busca generar conciencia sobre el consumo de plástico en Colombia, donde una persona utiliza en promedio 24 kilos de plástico al año, y solo una pequeña parte logra reciclarse. Al reemplazar cubiertos desechables por opciones comestibles, el emprendimiento apunta a reducir toneladas de residuos que terminan contaminando el entorno.

Crunchis trabaja con comercios, cafeterías y empresas que quieren dar el paso hacia prácticas más sostenibles, demostrando que la innovación colombiana también puede ser aliada del medio ambiente.

Publicidad

Escuche aquí de qué se trata: