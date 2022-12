Baja inversión en exploración petrolera debe prender las alarmas en el país: ACP

A pesar de que la inversión en producción petrolera creció 28% este año y para el próximo año se prevé un aumento de 14%, las alertas están prendidas por la baja actividad exploratoria, pues en los últimos tres años la inversión en estas actividades se estancó y no supera los 1.000 millones de dólares. Incluso, este año la inversión en exploración cerrará en 800 millones de dólares.



Así lo evidencia el más reciente Estudio de Tendencias de Inversión adelantado por la Asociación Colombiana del Petróleo – ACP. En cifras concretas, en 2018 la inversión en producción y exploración alcanzó 4.350 millones de dólares, mientras que en 2017 la cifra llegó a 3.400 millones de dólares.

Para el 2019, la ACP estima una inversión en exploración y producción cercana a 4.950 millones de dólares, que ayudará a la producción de petróleo a acercarse a los 900 mil barriles diarios de petróleo promedio. Se estima una perforación de 65 - 70 pozos exploratorios, frente a 50 pozos en tierra firme en 2018.



La mayor preocupación del sector es la exploración. De los recursos invertidos en 2018, solo 800 millones de dólares se destinaron a este fin luego de que el 13% de las inversiones planeadas inicialmente fueran aplazadas, y en los años 2017 y 2016 el promedio invertido fue de 910 millones de dólares.



“En el estudio las empresas señalan que, pese a que Colombia cuanta con una buena prospectividad, un buen potencial y que desde el punto de vista de estabilidad política hay tranquilidad, vemos que el resto de los componentes hay inquietud y preocupación, y entre ellos la dificultad que tiene las empresas para operar en territorio y, sin duda, incertidumbres de carácter político”, explicó Francisco Lloreda, presidente de la ACP.



Para Lloreda, el estancamiento de la inversión y de la actividad exploratoria es sumamente grave.



“El que llevemos 3 años prácticamente estancados en una inversión que ronda los 1.000 millones de dólares, y que en relación del costo de los proyectos la actividad decrece, debe encender todas las alarmas en el país, porque la exploración de hoy es la producción de mañana”, indicó el líder gremial.



Colombia debe desarrollar sus yacimientos no convencionales



Ante este panorama de baja exploración e incertidumbre jurídica que retrasa las decisiones de inversión y la ejecución de los proyectos, como lo aduce la ACP, se hace necesario que el país desarrolle todos los tipos de yacimientos con los que cuenta. En otras palabras, es necesario hacer fracking para extraer crudo de los yacimientos no convencionales.



“Nosotros hemos hecho diversos análisis de proyección a mediano plazo en materia de producción y lo cierto es que es fundamental desarrollar todos los yacimientos en tierra firme y costa afuera, y tenemos el firme convencimiento de que hay que desarrollar los yacimientos no convencionales. Ahora, esto no es desarrollarlos de cualquier manera. Es desarrollarlos con los más altos estándares, con cuidado ambiental, porque el país lo necesita, además porque contamos, al parecer, con un recurso importante atrapado en esas rocas. No lo dejemos enterrado, saquémoslo”, indicó Lloreda.

