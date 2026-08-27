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Blu Radio  / Economía  / Banco Caja Social anuncia alivios financieros para damnificados por el terremoto

Banco Caja Social anuncia alivios financieros para damnificados por el terremoto

Cerca de 3 medidas extraordinarias fueron anunciadas para la reconstrucción del sector productivo, entre ellos descuentos en tasa de interés de microcréditos, tasa especial en nuevos créditos comerciales y cero costos en servicios transaccionales.

Banco Caja Social
Banco Caja Social
Foto: Suministrada
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Desde el primero de septiembre, los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto tendrán acceso a medidas especiales de Banco Caja Social. El objetivo es apoyar a las familias y pequeños negocios de las zonas afectadas para que puedan recuperar sus viviendas y reactivar sus actividades económicas.

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En primer lugar, quienes necesiten nuevos microcréditos tendrán un 70 % de descuento en la tasa de interés durante el primer año. También podrán contar con hasta seis meses de periodo de gracia y no tendrán que pagar la comisión Mipyme. Es decir, si una persona normalmente tendría que pagar una determinada cantidad de intereses por su crédito, durante ese primer año pagará una tasa considerablemente menor bajo esta condición especial.

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Por otra parte, las pequeñas empresas damnificadas podrán solicitar nuevos créditos comerciales con una tasa de IBR (Indicador Bancario de Referencia) + 0 durante el primer año, además de hasta seis meses de gracia. Esto significa que el banco no agregará un porcentaje adicional al IBR. Por ejemplo, si el IBR fuera del 8 %, la tasa sería del 8 %.

Terremoto en Pereira
Terremoto en Pereira
Foto: AFP

Adicionalmente, hasta el 31 de diciembre, las pequeñas empresas tendrán cero costos en algunos servicios transaccionales, como el pago de nóminas, pagos a proveedores y recaudos. La medida busca reducir gastos mientras los negocios recuperan sus ingresos y vuelven a operar. Es decir, que si una empresa que debe pagar mensualmente a sus trabajadores y proveedores podrá realizar esas operaciones sin asumir esos costos bancarios durante el periodo establecido.

Las familias damnificadas también podrán acceder a créditos para adquirir o recuperar vivienda, con una tasa del 8 % efectivo anual y plazos de hasta 25 años. Además, el banco asumirá los costos del avalúo y los estudios de títulos.

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“En momentos como este, ser el Banco Amigo significa estar cerca, escuchar y comprender las necesidades reales de las personas, para acompañarlos a recuperar, paso a paso, su tranquilidad, sus hogares y sus fuentes de ingreso. Hoy queremos seguir contribuyendo a que las familias, los pequeños empresarios y las empresas puedan volver a ponerse de pie”, afirmó Diego Fernando Prieto Rivera, presidente del Banco Caja Social.

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De esta forma el Banco Caja Social busca facilitar que familias, emprendedores y pequeñas empresas tengan recursos y menores costos para reconstruir, recuperar sus negocios y reactivar la economía local después del terremoto.

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