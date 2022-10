Banco de la República completó un año con la tasa de intervención en 4,25 %

El Banco de la República mantuvo por unanimidad las tasas de interés de intervención en 4,25 %, con lo cual completan un año sin cambios.

La decisión se dio en medio de un panorama de reactivación económica. El gerente del Banco de la República y el ministro de Hacienda sugirieron que los analistas del mercado están subestimando la magnitud del despegue económico.

"El rebote de la economía es sólido y más fuerte de lo que están pensando los analistas independientes", señaló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

"Las dudas e inquietudes de los analistas no me sorprenden en primer lugar, y no me preocupan en segundo lugar", agregó.

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, indicó que las proyecciones del equipo técnico de la entidad indican que en el último trimestre del año la economía podría crecer cerca del 4 %. Por otro lado, la entidad ve un mayor dinamismo en sectores como el comercio e industria, así como un aumento de la inversión.

"Estoy seguro de que el mundo está mucho más cerca de lo que estamos viendo nosotros", dijo Echavarría.

El Banco de la República continuará con su programa de acumulación de reservas y comprará otros 400 millones de dólares, que se suman a los 2.800 millones de dólares que compró desde que inició la acumulación.