BanRep no tiene espacio para bajar las tasas de interés este año: Anif

“Muy seguramente no tiene espacio para bajar las tasas de interés este año, pero en Anif creemos que va, infortunadamente, a tener que moverse muy rápido, por el desplome de la economía, a bajarlas temprano entre en enero y febrero. Nuestro pronóstico es que va a bajar 100 puntos básicos de aquí al mes de abril del próximo año por el desplome de la economía”, dijo Sergio Clavijo, presidente de Anif.



Sin embargo, explicó que no podrían bajar más del 6% principalmente por aspectos como el costo salarial, la inflación y el fenómeno del pass trhu de la tasa de cambio que antes estaba en 2.900 y que subió a 3.200 pesos.



Además, modificó su pronóstico de crecimiento de la economía para este año, pues según los resultados del tercer trimestre del Indicador de Seguimiento a la Economía del Dane, el crecimiento ya no va a ser del 2% como lo pronosticaba el Dane sino que va a estar en el orden del 1,8% y el próximo año podría estar en el orden del 2,2%.