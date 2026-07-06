Cómo recibir el pago de subsidios en Nequi y Daviplata: esto es lo que debe hacer

Los beneficiarios de programas sociales del Gobierno tendrán una nueva manera de recibir los incentivos económicos. Resulta que Prosperidad Social dio a conocer el inicio del Gestor de Información Financiera, una plataforma que permitirá registrar una cuenta bancaria o una billetera digital, como Nequi o Daviplata, para que las transferencias lleguen directamente, sin necesidad de reclamar giros o acudir a intermediarios.

La medida beneficiará a quienes reciben apoyos como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor o Devolución del IVA, entre otros. Por lo tanto, el proceso será gradual y la inscripción será completamente voluntaria.

Subsidios en Nequi y Daviplata: así podrá recibir los pagos

Cuando Prosperidad Social habilite el registro para cada programa, los beneficiarios deberán seguir los siguientes pasos para recibir los pagos en una billetera digital:



Informarse sobre las cuentas bancarias o depósitos electrónicos habilitados.

Abrir una cuenta o billetera digital a su nombre, si aún no tiene una.

Confirmar que la entidad financiera haga parte del sistema CENIT.

Registrar la cuenta en el Gestor de Información Financiera cuando esté disponible.

Mantener activa la cuenta para recibir las consignaciones.

Con este mecanismo, los recursos podrán llegar directamente a la cuenta elegida por el beneficiario, evitando desplazamientos y largas filas para reclamar los subsidios.



Subsidios en Colombia. Foto: Freepik, archivo.

Gestor de Información Financiera: así funcionará el nuevo sistema

De acuerdo con lo revelado por el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, la herramienta permitirá hacer más eficiente la entrega de recursos públicos.

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"Cada peso que ahorremos en la operación de las transferencias podrá destinarse a fortalecer la inversión social. Con el Gestor de Información Financiera estamos haciendo más eficiente el uso de los recursos públicos y, al mismo tiempo, facilitamos que los beneficiarios reciban sus incentivos de manera directa, segura y sin intermediarios", afirmó.

De acuerdo con la entidad, si un millón de beneficiarios recibe sus pagos en sus cuentas, el Estado podrá ahorrar más de 52.000 millones de pesos al año.

Registro de cuenta para subsidios: qué deben tener en cuenta los beneficiarios

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Prosperidad Social recordó que el registro es gratuito y que no existen intermediarios autorizados para realizar este trámite. Asimismo, recomendó solicitar la certificación de titularidad de la cuenta, proteger la información personal y efectuar el proceso únicamente por los canales oficiales.

La entidad también reiteró que cada beneficiario podrá escoger libremente dónde recibir sus subsidios, ya sea en Nequi, Daviplata u otra cuenta bancaria o depósito electrónico habilitado, sin que exista preferencia por alguna entidad financiera en particular.

