CAF destinará 9.000 millones de dólares para Colombia

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció un marco de financiamiento de 9.000 millones de dólares para Colombia en el periodo 2026-2030.

La cifra, presentada desde Medellín por el presidente del organismo, Sergio Díaz-Granados, duplica lo invertido en los últimos ocho años.

"Este es el piso con el que nos vamos en los próximos años. Vamos a colocar al servicio de Colombia un sobrefinanciamiento de 9.000 millones de dólares", afirmó Díaz-Granados.

Los recursos estarán disponibles como crédito preaprobado para la nación, alcaldías, gobernaciones y el sector privado en cuatro ejes: seguridad energética, infraestructura, inclusión social y fortalecimiento territorial.



En Mañanas Blu, el director de la CAF en Colombia, Rodrigo Peñailillo, explicó las ventajosas condiciones financieras de esta alternativa de endeudamiento.

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"Son una opción de crédito que va muy por debajo de la curva soberana, por lo menos 100 puntos base por debajo. Es un endeudamiento mucho más barato y con periodos de gracia más largos", dijo Peñailillo.

El vocero precisó que la cartera del banco pasará de 5.100 millones a 7.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 38,8 %.

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"Lo que hicimos en 8 años ahora pretendemos hacerlo en 4 años. La señal que queremos dar muy fuerte es de confianza a Colombia", indicó Peñailillo.

Los desembolsos anuales superarán los 1.000 millones de dólares promedio, acompañados de asistencias técnicas e inversiones no reembolsables para estructurar proyectos clave en salud, educación y energía.

"Son nuevas oportunidades de negocios para el sector privado, para las alcaldías y las gobernaciones y sus planes de desarrollo", concluyó Peñailillo.