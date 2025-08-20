Es la primera vez que hay toma militar en Washington: exsecretario CAF por presencia de la Guardia

La administración del presidente Donald Trump sigue generando titulares y controversia con sus políticas migratorias y de seguridad interna. Desde la frontera sur con México hasta el corazón de la capital, Washington D.C., las medidas implementadas están generando un ambiente de inquietud y debate sobre la naturaleza de la democracia estadounidense.

José Luis Ramírez, exsecretario general de la CAF, habló sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Washington que ordenó el presidente Trump y dijo que es la primera vez en la historia que se da una toma de este tipo.

"Es la primera vez, en la historia de la capital, que hay una toma militar de la misma. Es una toma militar ordenada por el presidente Donald Trump", indicó Ramírez, quien asegura que la situación es "compleja" y "preocupante", especialmente para migrantes y personas indocumentadas.

"En este momento. el presidente es un presidente fuerte, con visos autoritarios y lo ha manifestado en distintas ocasiones, que está dispuesto a sacar adelante los planes y las propuestas de campaña. Trump tiene la potestad de mantener la Guardia Nacional, es decir, no hay un plazo fijo para terminar este tipo de actuación", afirmó el experto en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Preocupación por la Guardia Nacional

El despliegue de 1.800 militares en la capital para funciones, aparentemente policiales, genera gran inquietud, aunque constitucionalmente, los miembros de la Guardia Nacional no tienen funciones policiales directas para detener delincuentes.

A pesar de estas preocupaciones, el sistema de "pesos y contrapesos" en Estados Unidos "todavía sigue funcionando", con una Corte Suprema, un Congreso y fuerzas armadas que, en general, se han mantenido al margen de los vaivenes políticos.

"Hay muchos analistas que expresan una gran preocupación por lo que está sucediendo", enfatizó.

Escuche la entrevista aquí: