Donald Trump: "Tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente su decisión de poner las fuerzas de seguridad de Washington D.C. bajo control federal directo, justificando la medida al describir la capital como un lugar "invadido por pandillas violentas".

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump declaró que Washington es más peligroso que ciudades como Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima, y afirmó que la tasa de asesinatos en la capital supera a la de Bogotá o Ciudad de México.

Trump proclamó que ese día era el "Día de la Liberación en Washington D.C.", con el objetivo de "recuperar nuestra capital". Argumentó que la policía y los fiscales no son suficientemente duros y que la delincuencia en la ciudad está "totalmente fuera de control".

Para llevar a cabo esta acción, el mandatario invocó oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, con lo que el Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. pasa a estar bajo control federal directo.

"Hoy es el Día de la Liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital", declaró el presidente en rueda de prensa. Foto: AFP

Esta cláusula, parte de la ley conocida como Home Rule Act que rige la autonomía de Washington desde 1973, otorga al presidente la facultad de asumir el control de emergencia de la Fuerza de Policía Metropolitana en circunstancias específicas.

El anuncio recuerda medidas anteriores aplicadas por Trump, como el envío de efectivos de la guardia nacional a la frontera con México para combatir la migración ilegal o a Los Ángeles contra manifestantes que denunciaban redadas migratorias. El presidente republicano, de 79 años, ha expresado su intención de replicar esta política en otras ciudades como Nueva York y Chicago.

Es importante destacar que Washington no es un estado, sino un distrito federal, el cual se rige por una ley especial y está bajo el control directo del Congreso. Cabe mencionar que Trump también ha indultado a unas 1.500 personas involucradas en el asalto al Capitolio en 2021.