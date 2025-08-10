Publicidad

Petro ante la orden de Trump: Operación militar sin aval de países es agresión a Latinoamérica

El presidente Gustavo Petro advirtió que cualquier acción armada sin autorización de los países involucrados sería una agresión contra Latinoamérica y el Caribe.

AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 10, 2025 11:34 a. m.

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que instruye a su ejército a combatir los cárteles del narcotráfico en América Latina; sin embargo, hace énfasis en la situación con Venezuela y la recompensa que hay sobre la mesa por información que permita la captura de Nicolás Maduro, de 50 millones de dólares.

A través de su cuenta en X, Petro emitió un mensaje, en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, en el que llamó a la defensa de la soberanía regional y a la unidad entre naciones vecinas. “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente advirtió que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe” y recordó que este principio es coherente con el ideal de libertad que inspiró las gestas independentistas. “Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó”, agregó.

Petro no solo defendió la autonomía de las naciones latinoamericanas, sino que envió un mensaje implícito a Washington sobre el respeto a los acuerdos bilaterales y la diplomacia como vía para enfrentar problemas transnacionales como el narcotráfico.

Publicidad

El presidente ya había expresado su apoyo a la política antidrogas anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre que se respete la soberanía nacional, destacando la necesidad de “duplicar o triplicar la lucha” contra las organizaciones criminales, atacando a sus líderes, sus finanzas y realizando incautaciones masivas de droga.

Sin embargo, en la mañana de este domingo 10 de agosto también publicó un video en el que se ve a comandantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazando las declaraciones del Gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela y Nicolás Maduro. Las imágenes que publicó Petro las acompañó con el siguiente mensaje: “El ejército que quede en lo que fue la Gran Colombia será aquel que pueda levantar con orgullo el estandarte de la vida, de los valores fundamentales de la humanidad, herederos de la libertad jurada por Bolívar”.

