Petro respalda política antidrogas de Trump con respeto a soberanías e insiste en apoyo de Maduro

El presidente Gustavo Petro expresó su apoyo a la política antidrogas anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre que se respete la soberanía nacional. El mandatario señaló que es necesario “duplicar o triplicar la lucha” contra las organizaciones criminales, atacando a sus líderes, sus finanzas y realizando incautaciones masivas de droga.

Petro aseguró que su gobierno ha coordinado y seguirá coordinando con todo país que se comprometa “de verdad” en esta lucha, respetando la independencia de cada Estado. Sin embargo, advirtió que la violencia contra comunidades rurales y jóvenes excluidos solo alimenta el ciclo de violencia, y propuso financiar la transformación pacífica de los territorios con economías lícitas para reducir el suministro de insumos ilegales.

“Estoy de acuerdo con ella, sobre la base del respeto a la soberanía nacional. Indudablemente, hay que duplicar o triplicar la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, comenzando por sus capos, sus finanzas y la incautación masiva de su mercancía ilícita. Mi gobierno ha coordinado y lo seguirá haciendo con todo gobierno que se comprometa, de verdad, en esta lucha, respetando la independencia de los gobiernos”, escribió el presidente.

En el plano internacional, el presidente Petro propuso que el mundo vuelva lícitas sustancias de bajo riesgo y concentre esfuerzos en combatir las más peligrosas, además de descriminalizar a campesinos, indígenas y juventudes marginadas, con el fin de quitarle base social al narcotráfico.

Respecto a Venezuela, Petro insistió en que ha recibido “apoyo contundente” de Nicolás Maduro y de Vladimir Padrino para enfrentar a las mafias en la frontera, cooperación que —dijo— debe continuar. Rechazó que la solución a la crisis política venezolana pase por “poner dinero para matar o capturar líderes políticos” y defendió un diálogo abierto entre todas las fuerzas para garantizar elecciones libres.

