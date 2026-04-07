Gobierno Petro presentará ante el Congreso nueva ley de financiamiento con mensaje de urgencia

El presidente Gustavo Petro anunció en una alocución que presentarán ante el Congreso un proyecto de ley de financiamiento que contenga las medidas planteadas en la emergencia económica decretada por su Gobierno y que actualmente está suspendida temporalmente por la Corte Constitucional. Sin embargo, advirtió que, en caso de no obtener respaldo del legislativo, ordenaría una nueva emergencia económica para responder a la crisis en materia fiscal.

Durante su intervención, el presidente también lanzó críticas al Banco de la República, señalando que las decisiones recientes de incrementar las tasas de interés estarían beneficiando principalmente al sector financiero, los fondos de pensiones y cesantías, así como sus administradores, vinculados a bancos, compañías de seguros y capital extranjero.

Por eso anunció una serie de medidas enfocadas en controlar y evitar el alza en los precios de los alimentos, una de estas, subsidios a fertilizantes en Colombia, que será implementado a través de los ministerios correspondientes. El mandatario aseguró que, tras un cambio en la política del gobierno venezolano, ya no existiría interés en vender Monómeros a Colombia y agregó que las exportaciones de fertilizantes producidos en el país tendrán altos aranceles para priorizar el mercado nacional.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia - Andrea Puentes

También planteó créditos con tasa compensada, es decir, subsidiados, que inicialmente se concentrarán en el departamento de Córdoba afectado por la emergencia generada tras los frentes fríos. También insistió en limitar la exportación de carne y promover líneas de crédito subsidiado para pequeñas y medianas industrias urbanas, mientras que el Banco Agrario de Colombia continuará enfocado en el sector rural y Bancóldex ampliará su oferta hacia las zonas priorizadas.