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Blu Radio  / Economía  / Gobierno Petro presentará ante el Congreso nueva ley de financiamiento con mensaje de urgencia

Gobierno Petro presentará ante el Congreso nueva ley de financiamiento con mensaje de urgencia

El mandatario advirtió que, en caso de no obtener respaldo del legislativo, ordenaría una nueva emergencia económica para responder a la crisis en materia fiscal.

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