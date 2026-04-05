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Blu Radio  / Economía  / “Ojalá algún día el ministro salga de la junta del banco”: exgerente Banrep sobre crisis

“Ojalá algún día el ministro salga de la junta del banco”: exgerente Banrep sobre crisis

El exgerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, alerta sobre efectos de la inflación, defiende las tasas altas y advierte riesgos institucionales si persiste la confrontación con el Gobierno.

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