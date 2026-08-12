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Blu Radio  / Economía  / CAF evalúa redireccionar 48 millones de dólares para recuperar infraestructura educativa afectada

CAF evalúa redireccionar 48 millones de dólares para recuperar infraestructura educativa afectada

El Ministerio de Educación y la CAF acordaron avanzar en la orientación de recursos y asistencia técnica para atender los daños en colegios ocasionados por la emergencia nacional. Los equipos comenzarán a desplegarse en territorio para estructurar los proyectos de recuperación.

Daños por terremoto en Antioquia
Gobernación de Antioquia
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

En medio de la emergencia que enfrenta el país, el sector educativo recibió un anuncio de apoyo financiero y técnico para atender las afectaciones en la infraestructura escolar. El Ministerio de Educación Nacional sostuvo una reunión con Rodrigo Peñailillo, representante de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Colombia, quien manifestó la disposición de la entidad para acompañar la respuesta a los daños registrados en establecimientos educativos.

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Uno de los principales anuncios fue la posibilidad de redireccionar 48 millones de dólares del actual Programa de Espacios Educativos para destinarlos a la atención de las afectaciones ocasionadas por la emergencia. Los recursos estaban contemplados inicialmente para proyectos de infraestructura educativa, pero ahora podrían orientarse a las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Terremoto en Manizales.
Terremoto en Manizales.
Foto: Blu Radio.

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De acuerdo con lo planteado durante el encuentro, el objetivo es que esta reorientación permita acelerar la recuperación de los colegios y avanzar en la estructuración de proyectos que respondan a las condiciones particulares de cada territorio.

El representante de la CAF señaló que la entidad no solo pondrá a disposición estos recursos, sino que también brindará asistencia técnica y recursos no reembolsables para acompañar el proceso. Según explicó, desde este viernes comenzará el despliegue de equipos en territorio para identificar necesidades y avanzar en la formulación de los proyectos.

La estrategia busca iniciar de manera inmediata el trabajo en las zonas afectadas y establecer las condiciones necesarias para recuperar la infraestructura educativa. El acompañamiento técnico permitirá evaluar los daños, definir las intervenciones requeridas y estructurar los proyectos para su posterior ejecución.

Zona afectada por el terremoto en Cali.
Zona afectada por el terremoto en Cali. Foto cortesía Ejército de Colombia.

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Desde el Ministerio de Educación se destacó que la articulación con la CAF hace parte de las acciones orientadas a concentrar los esfuerzos institucionales en las comunidades que requieren atención como consecuencia de la emergencia.

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El proceso contempla así una primera etapa de trabajo en terreno, en la que los equipos técnicos recogerán información sobre las afectaciones y establecerán las necesidades de cada institución educativa. Con estos insumos se buscará avanzar en la recuperación de los colegios y garantizar que las comunidades educativas puedan retomar progresivamente sus actividades en condiciones adecuadas.

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