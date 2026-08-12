CAF evalúa redireccionar 48 millones de dólares para recuperar infraestructura educativa afectada

En medio de la emergencia que enfrenta el país, el sector educativo recibió un anuncio de apoyo financiero y técnico para atender las afectaciones en la infraestructura escolar. El Ministerio de Educación Nacional sostuvo una reunión con Rodrigo Peñailillo, representante de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Colombia, quien manifestó la disposición de la entidad para acompañar la respuesta a los daños registrados en establecimientos educativos.

Uno de los principales anuncios fue la posibilidad de redireccionar 48 millones de dólares del actual Programa de Espacios Educativos para destinarlos a la atención de las afectaciones ocasionadas por la emergencia. Los recursos estaban contemplados inicialmente para proyectos de infraestructura educativa, pero ahora podrían orientarse a las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Terremoto en Manizales. Foto: Blu Radio.

De acuerdo con lo planteado durante el encuentro, el objetivo es que esta reorientación permita acelerar la recuperación de los colegios y avanzar en la estructuración de proyectos que respondan a las condiciones particulares de cada territorio.

El representante de la CAF señaló que la entidad no solo pondrá a disposición estos recursos, sino que también brindará asistencia técnica y recursos no reembolsables para acompañar el proceso. Según explicó, desde este viernes comenzará el despliegue de equipos en territorio para identificar necesidades y avanzar en la formulación de los proyectos.



La estrategia busca iniciar de manera inmediata el trabajo en las zonas afectadas y establecer las condiciones necesarias para recuperar la infraestructura educativa. El acompañamiento técnico permitirá evaluar los daños, definir las intervenciones requeridas y estructurar los proyectos para su posterior ejecución.

Zona afectada por el terremoto en Cali. Foto cortesía Ejército de Colombia.

Desde el Ministerio de Educación se destacó que la articulación con la CAF hace parte de las acciones orientadas a concentrar los esfuerzos institucionales en las comunidades que requieren atención como consecuencia de la emergencia.

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El proceso contempla así una primera etapa de trabajo en terreno, en la que los equipos técnicos recogerán información sobre las afectaciones y establecerán las necesidades de cada institución educativa. Con estos insumos se buscará avanzar en la recuperación de los colegios y garantizar que las comunidades educativas puedan retomar progresivamente sus actividades en condiciones adecuadas.