Caída de la moneda rusa podría afectar al gremio exportador: Asocolflores

Augusto Solano, presidente de Asocolflores, expresó en Negocios Blu que la caída del rublo, la moneda rusa, podría afectar al sector floricultor colombiano en caso de que Ecuador, otro de los países productores de flores, le quite mercado al país si comienza a exportar hacia Estados Unidos.

“En particular la situación del mercado ruso, para nosotros es el segundo aunque solo representa el 5 por ciento, pero para los ecuatorianos representa como un 30 por ciento. La devaluación hace que los productos importados en Rusia se hayan duplicado de valor, lo que implica que van a bajar el precio de las cosas importadas los que quieran exportar, o que no van a consumir; entonces nos preocupa que parte de esas flores (las producidas en Ecuador) llegasen a ir al mercado de Estados Unidos”, aseguró Solano.

Esto quiere decir que Rusia dejaría de comprar ese 5 por ciento que representa para Colombia, y Ecuador preocupado por llenar el 30 por ciento que dejaría el vació del mercado ruso, miraría hacia Estados Unidos para exportar sus flores, lo que le quitaría mercado a nuestro país.

Sin embargo, el presidente de Asocolflores explicó que la economía ecuatoriana (en dólares) se ha dedicado a fabricar flores dirigidas al mercado ruso; es decir, rosas grandes, de tallo largo y cabeza grande, las cuales no son consumidas en Estados Unidos, lo que podría significar un factor positivo para Colombia.

“No sé si el mercado de Estados Unidos así se lo vendan más barato está preparado para absorber esa producción que está dirigida al otro lado. Son incógnitas que tenemos y esperamos que no ocurran porque necesitamos que esta devaluación se vuelva en una mejora para los floricultores y no en una compensación de una caída de precio”, afirmó.