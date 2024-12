Atención: cambios en 4x1000 ya no se implementarán desde este viernes

A partir de este viernes, se tenía proyectado cambios en Colombia en el llamado 4x1000 . Ya no será necesario marcar una única cuenta como exenta del impuesto para quienes tienen o manejan más de una. El director de la Dian, Jairo Villabona, explicó cómo funcionará ahora y, además, se refirió al recaudo que esperan alcanzar y respondió por qué la fecha ya no será el 13 de diciembre.

¿La norma ya está aplicando el beneficio?

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, aclaró que, aunque la norma entra en vigor desde este viernes, será desde el sábado, 14 de diciembre, que empiece a aplicar en todo el país por una serie de razones.

Antes los reclamos de algunas personas que aseguran que les siguen cobrando el 4x1000 en otras cuentas distintas a las que ya tienen marcadas , el director de la Dian señaló que “esto no ha empezado a operar y será desde mañana”.

“No ha empezado a operar. Lo que pasa es que tiene que existir un solo consolidado entre bancos, cooperativas, fondos de empleados y las entidades que manejen estas cuentas financiaras. La norma empieza a operar desde mañana. Entonces, no tendrían que decir que les marcaron o que no les marcaron”, precisó.

Hay que recordar que el 4x1000 es un impuesto que se cobra en Colombia de la siguiente forma. En términos sencillos, por cada 1.000 pesos en algún movimiento financiero, hay que pagar cuatro pesos.

“De acuerdo con la norma, lo que se pretende es que, si una persona tiene inversiones, hace operaciones y antes marcaba una cuenta, ahora ya no hay necesidad, sino que, simplemente, un sistema consolidará las diferentes operaciones en las entidades financiaras donde tenga los recursos y no tiene que marcar nada”, precisó.

¿Problemas operativos están solucionados?

Villabona comentó que hay un “inconveniente” y es que tiene que operar un solo sistema y, hasta el momento, las entidades financiaras no se “han puesto de acuerdo” sobre cuál para, así, poderlo hacer.

Pese a esto, dijo que el sistema debe garantizar que cuando llegue al tope de las transacciones que serían exentas, ya empiece a operar el descuento correspondiente.

“Pero esto lo haría el sistema si está unificado. EL problema, entiendo, es que las entidades no tienen el sistema consolidado (…) Nosotros desde la Dian no tenemos esa información precisa”, recalcó.