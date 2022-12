No activar

Carvajal reitera que no ha violado normas de libre competencia Luego de conocerse la decisión de Superintendencia de Industria y Comercio de multar a la compañía por el llamado cartel de los cuadernos, Carvajal dijo que recurrirá a todas las instancias legales para demostrar que no ha incurrido en prácticas contrarias a la competencia y que no ha causado perjuicio a los consumidores.