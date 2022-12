Certificaciones de calidad de cannabis medicinal tardan más de lo esperado: Asocolcanna

Rodrigo Arcila, presidente de la asociación gremial de Cannabis Medicinal Asocolcanna, habló en Mañanas BLU sobre la discusión en torno a ampliar la demanda del producto y modificar el decreto que regula este mercado en Colombia, con el fin de atender las inconformidades y necesidades de dicha industria.

Según el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, respecto al tema de licencias, dijo que se han presentado 732 solicitudes, de las cuales ha otorgado 468 licencias y 251 están en trámites.

“Hay que reconocer que el desarrollo de esta industria todavía no está de acuerdo con las proyecciones que en su momento se dieron. No porque no lo vaya a ser. Es porque ha demandado un trabajado mucho más específico. Todo lo que ha sido, por ejemplo, investigación y desarrollo para llegar a los estándares de producción, para llegar a los estadios de desarrollo de productos transformados, para aproximarse a los tiempos del mercado, ha sido más dificultoso de lo que inicialmente se proyectó”, indicó Arcila.

De acuerdo con el presidente de Asocolcanna, las certificaciones de calidad en mercados destino del cannabis medicinal tardan más de lo esperado.

“La industria está haciendo su trabajo muy bien y viene invirtiendo más tiempo y más recursos para poder llegar con mejores condiciones a ese mercado”, sostuvo.

“Las certificaciones han tomado más tiempo que el inicialmente proyectado. Son certificaciones de calidad que exigen los mercados de destino, sobre todo los países de alta vigilancia sanitaria, que son muy exigentes”, complementó.

