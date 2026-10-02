Colombia mueve poco más de 2 millones de contenedores al año, una cifra similar a la de Haití

Colombia, con más de 53 millones de habitantes, movilizó poco más de 2 millones de contenedores entre importaciones y exportaciones el año pasado, una cifra que, según Roberto Carlos Martínez, director de Servicio al Cliente de la Sociedad Portuaria de Cartagena, refleja el potencial comercial que aún tiene el país por desarrollar. “Y eso nos pone en un nivel más bajo o al mismo nivel de Haití”, afirmó.

El directivo señaló que el país todavía tiene mucho por hacer para aprovechar su capacidad de producción y ampliar sus exportaciones. Su apuesta es aumentar el número de contenedores movilizados por habitante, al menos hasta alcanzar la mitad de lo que considera posible. “Eso cambiaría todo”, aseguró.

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Sin embargo, advirtió que para lograrlo es necesario mejorar la infraestructura vial y las conexiones logísticas, pues las actuales no son suficientes para responder a las necesidades del comercio. “Donde hagamos eso, el país crece y explota”, agregó. En cuanto al desarrollo portuario, Martínez indicó que se espera que las inversiones en los terminales continúen aumentando, pero destacó la importancia de que el Gobierno y el sector privado tengan claridad sobre las renovaciones de las concesiones.

De cara a los próximos 10 años, la visión del grupo es pasar de una capacidad de 5 millones a 10 millones de contenedores y lograr que todos los actores de la cadena logística estén conectados y puedan compartir información en tiempo real.



Martínez explicó que esto permitiría, por ejemplo, que un exportador en Bogotá pudiera gestionar desde una aplicación el transporte de un contenedor hasta el puerto, seleccionar la empresa transportadora y al conductor, y hacer seguimiento a la carga durante todo el recorrido. La idea es que el contenedor llegue al puerto en 12 horas, salga en barco en tres días y llegue a Róterdam en unos 20 días.

Un sistema de este tipo facilitaría el envío de productos colombianos como uchuvas, flores y café, así como la llegada de mercancías importadas, como los vehículos. “¿Difícil? Sí, pero yo creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo realidad”, dijo el directivo, quien reconoció que, aunque los distintos actores ya están invirtiendo y haciendo cambios, es necesario trabajar de manera más articulada. “Tenemos que alinearnos un poquito más”, concluyó.