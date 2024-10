Colombia perdió US 1.400 millones en exportaciones por incertidumbre minera: ACM

Colombia ha dejado de recibir 1.458 millones de dólares en exportaciones mineras este 2024 y ha sufrido una caída del 28 % en la inversión extranjera directa por cuenta de la incertidumbre que rodea las actividades de la minería en el país, dijo este jueves la Asociación Colombiana de Minería.

Acostarse en un campamento, levantarse en una reserva: la crítica al decreto 044 del MinAmbiente

La lista de dolores de cabeza para el sector de la minería incluye el decreto 044 del Ministerio de Ambiente, que permite a esa entidad e prohibir de un plumazo la minería en cualquier región.

Aunque el decreto habla de la creación de reservas ambientales temporales, las reservas pueden tener una vigencia de 5 años y se pueden extender en el tiempo.

Por cuenta de ese decreto, unas 800 personas protagonizaron protestas en Santander, que sería el primer departamento del país en tener este tipo de reservas, según un comunicado del Ministerio del Medio Ambiente.

"Algunos funcionarios del gobierno y en el Congreso, me dicen que esto no es para afectar la actividad minera establecida hoy en producción en el país. Yo les digo que les agradezco la claridad, pero que lo escriban en el decreto. Porque como está escrito, eso no es una realidad. Como está escrita, a las corporaciones se les prohíbe otorgar permisos a cualquier actividad minera y permisos de cualquier tipo y de cualquier tamaño", dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño.

La ACM, así como una docena de gremios del sector e incluso la asociación de autoridades ambientales regionales (Asocars), ha pedido al Consejo de Estado que tumbe ese decreto.

"Con ese decreto uno se puede acostar a dormir en un campamento minero y despertarse en una reserva ambiental", dice por su parte el presidente de la Asociación de Profesionales de la Minería Lucas Velasquez.

Para Velasquez, el decreto tiene en el limbo los empleos en el sector de la minería y hoy no se sabe cuáles proyectos continuarán ni cuáles podrían ser prohibidos por el gobierno.

Los otros dolores de cabeza del sector minero en Colombia

Para la ACM el entorno actual es de incertidumbre para la minería y varias decisiones del Gobierno apuntan a que la minería privada no es bienvenida.

Por ejemplo, el decreto sobre comunidades indígenas añade nuevos trámites ambientales y deja más preguntas que respuestas sobre quién es la autoridad ambiental en esos territorios.

Por su parte, la propuesta de código de Minas (que no ha sido presentada al Congreso) plantea prohibir la explotación de carbón en Colombia y que las empresas sólo puedan explotar minerales estratégicos si el Estado, o la empresa estatal, no pueden hacerlo.

Al cóctel hay que añadirle los problemas de inseguridad y orden público en algunas regiones del país.

Gobierno podría poner en riesgo la transición energética: ACM

Una de las banderas del Gobierno nacional es encaminar al país hacia una transición energética en la que se abandone progresivamente la dependencia económica en combustibles fósiles como el petróleo y el carbón y se migre hacia una economía menos contaminante y basada en energías como la eólica y la solar.

Esa económica requiere ciertos tipos de minerales pero para la ACM el contexto actual del país podría espantar a los posibles inversionistas.

"El mundo está diciendo, si necesitan minerales, venga, generamos certidumbre a la inversión minera, mo lo podemos hacer solos. Colombia va en otra línea. Está diciendo, aquí Colombia lo puede hacer solo, no necesita la inversión, y además está sacando un paquete regulatorio muy amplio que lo único que genera es preguntas a la inversión. De tal forma que cuando usted es una compañía, en exploración y demás, pues tiene ese panorama mundial, y un país con un gran potencial minero, con un gran potencial de esos minerales estratégicos, pero tal vez dice, oye, yo espero a que haya decisiones, a que me digan quién es la autoridad ambiental, a que me digan cuál es la ley, cuál es el código de minas que va a operar, a que me digan si en ese código de minas mi inversión es adecuada o no, y si bienvenida", concluyó Nariño.