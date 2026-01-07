Colombia podría vender hasta 50.000 toneladas de carne a China por cambios en aranceles: Fedegán

Desde enero, China implementará cuotas anuales y un arancel del 55 % para las importaciones de carne que superen los volúmenes permitidos desde Argentina, Brasil y Uruguay, los principales proveedores sudamericanos del gigante asiático.

Según José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), esta medida reconfigura el tablero regional.

“China es hoy uno de los mercados más relevantes para la carne sudamericana. Por eso, cualquier ajuste en sus reglas comerciales tiene efectos inmediatos sobre precios, volúmenes y estrategias de exportación. En este nuevo escenario, Colombia aparece como un actor que, aunque más pequeño, podría beneficiarse”, explicó el dirigente gremial.

Colombia, aunque no figura entre los mayores exportadores, queda exento del arancel y del esquema de cuotas, según Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios (FEP) de Fedegán.



“Esta es una buena noticia para Colombia. A nosotros no nos ponen arancel porque históricamente no tenemos más del 3 % de la importación, por ende, no aplica el arancel para Colombia. Así que con esa noticia nosotros tendremos una ventaja competitiva porque el producto colombiano no tendría aranceles adicionales”, afirmó.

Bandera de China y Colombia. Foto: Grok

El directivo agregó que “al no superar el umbral de participación en las importaciones chinas, Colombia no entra en el esquema de cuotas ni enfrenta el arancel del 55 %. Esto le permite competir en mejores condiciones frente a países que tradicionalmente dominan ese mercado”.

Fedegán citó datos del Dane, según los cuales, de enero a octubre de 2025, China compró a Colombia 16.006 toneladas de carne bovina por 77,6 millones de dólares, un incremento notable frente a las 10.650 toneladas por 41,3 millones de dólares registradas en todo 2024.

Con la nueva política china, los cálculos de Fedegán indican que las ventas internacionales podrían crecer hasta totalizar unas 50.000 toneladas.

Beltrán Segrera subrayó que “China está importando cerca de 3,6 millones de toneladas de carne vacuna. Con los cupos sin arancel que les han dado a los países de Sudamérica y el arancel si se pasan de esas cantidades, Colombia tendría una oportunidad importante. Llegaríamos a unas 50.000 toneladas exportadas a ese país dependiendo del precio interno en Colombia”.

Lafaurie concluyó que “en un escenario donde China limita a sus grandes proveedores, Colombia tiene la posibilidad de ganar espacio, fortalecer su presencia y consolidarse como un abastecedor confiable. El desafío ahora será responder con volumen, calidad y logística para convertir esta coyuntura en una ventaja sostenida para el país”. Para los ganaderos colombianos, la decisión representa una ventana única para expandir sus mercados y consolidar ingresos internacionales.