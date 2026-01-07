En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Colombia podría vender hasta 50.000 toneladas de carne a China por cambios en aranceles: Fedegán

Colombia podría vender hasta 50.000 toneladas de carne a China por cambios en aranceles: Fedegán

El comercio internacional de carne bovina enfrenta un cambio importante por un ajuste arancelario que solo afectaría a tres de los países más exportadores de carne en Suramérica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad