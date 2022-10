Colombia recibe respaldo de 34 países en sus reclamos por bajos precios del café

Las agremiaciones de cafeteros de 35 países, incluyendo a Colombia, Brasil y Vietnam, lanzaron una alerta por los bajos precios internacionales del café y advirtieron que podría generarse una crisis humanitaria para 25 millones de familias en el mundo.

La carta está en línea con los recientes reclamos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que advirtió que podría dejar de seguir a los precios de la Bolsa de Valores de Nueva York (Contrato C) como referencia para la venta de los cafés suaves.

Publicidad

“Hoy, con varios cambios introducidos a lo largo del tiempo, se reconoce ampliamente que el precio basado en el contrato de futuros ‘C’ no cubre los costos de producción para la mayoría de los productores debido a varios factores, incluida la especulación de los fondos de cobertura que no comprenden o no les importa el café”, indica la misiva.

Mientras una taza de café, en mercados de Estados Unidos y Europa, puede llegar incluso a los seis dólares, los productores están recibiendo cerca de un dólar por libra. Los productores advierten que los consumidores están pagando más bajo las promesas de un cultivo sostenible, pero en realidad la sostenibilidad económica de los cafeteros y sus familias está en riesgo en muchos países.

"Esto le da la razón a Colombia. Hemos venido diciendo que esas cotizaciones de 95 centavos por libra en ningún momento consultan el costo de la producción de los cafés finos o suaves lavados", dijo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez.