Cómo dejar de vivir con el dinero justo en el bolsillo

“Un alto porcentaje de la población en Colombia vive con lo justo”, expresó tras afirmar que hay formas de salir de ese círculo vicioso.

Publicidad

El principal consejo es la planeación: “Se debe hacer un presupuesto y estimar qué va a hacer con cada peso que le entra y estima los gastos”.

“Hoy en Colombia el consumo ha aumentado utilizando crédito y por eso el Banco de la República ha subido las tasas de interés para tratar de parar esa tendencia”, explicó. (Lea también: Ya se pueden reversar los pagos realizados por compras hechas por internet ).

Publicidad

Además, dijo que es de mucha importancia revisar los hábitos de consumo para saber dónde está gastando el dinero.

Publicidad

“Hay que decir no, no solamente en los gastos, sino en las deudas. Un alto porcentaje acude a préstamos cuando no alcanza la quincena. El ahorro surge de cambiar esos hábitos”, manifestó.

También, dijo que es necesario “establecer que hay dineros que no se pueden tocar, tales como la prima y las cesantías”.