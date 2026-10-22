Comunidades energéticas podrían reducir hasta un 35 % el costo de la factura de energía en Colombia

Las comunidades energéticas se perfilan como una alternativa para reducir los costos de electricidad y aumentar la autonomía energética en Colombia ante la llegada del fenómeno de El Niño. Este modelo permite que grupos de personas o empresas se asocien para producir, compartir y utilizar energía renovable, principalmente a través de plantas solares, sin desconectarse de la red eléctrica convencional.

De acuerdo con estimaciones de Erco Energía, la implementación de estos esquemas podría representar ahorros de entre el 20 % y el 35 % en la factura total de energía. Sin embargo, el porcentaje depende de factores como las tarifas que paga cada usuario, la capacidad de generación de la planta, el aprovechamiento de la energía producida y la duración del contrato.

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Un ejemplo presentado por la compañía muestra el impacto que podría tener este modelo en el sector empresarial. Una cadena de 30 establecimientos comerciales, con un consumo aproximado de 194.000 kilovatios hora mensuales y una factura cercana a los 187 millones de pesos, podría reducir sus costos con la instalación de una planta solar de 990 kilovatios.

Según el ejercicio, el sistema produciría cerca de 160.000 kilovatios hora al mes, equivalentes al 83 % del consumo de los establecimientos. Con un contrato a cinco años, la factura podría pasar de 187 millones a 133 millones de pesos mensuales, lo que representaría un ahorro cercano a los 53 millones de pesos al mes. La empresa estima que el ahorro podría aumentar al 32 % con un contrato a diez años y al 35 % con uno a quince años.



En Colombia, las comunidades energéticas cuentan con respaldo normativo a través de la Ley 2294 de 2023, el Decreto 2236 del mismo año y la Resolución UPME 501 de 2024, disposiciones que establecen lineamientos para el desarrollo de esquemas de generación y autogeneración colectiva. Según datos de XM citados por Erco Energía, para 2026 hay 14 comunidades energéticas registradas en el país.

Felipe Basto, encargado del desarrollo e implementación de estas iniciativas en Erco Energía, señaló que el modelo puede ayudar a empresas y personas a reducir sus gastos de electricidad, tener mayor previsibilidad sobre los precios y avanzar en el uso de fuentes renovables.

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La compañía explica que existen dos modalidades para desarrollar estos proyectos. En el esquema PPA, una empresa especializada asume la inversión, construcción, operación y mantenimiento de la planta, mientras los usuarios acceden a la energía bajo las condiciones pactadas. En el modelo EPC, los usuarios financian la instalación y contratan a una empresa para diseñar, construir y operar el sistema.

Aunque las comunidades energéticas representan una opción para disminuir los costos de electricidad, los ahorros finales dependen de las condiciones de cada proyecto y de los acuerdos establecidos entre sus participantes.