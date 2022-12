Confianza hacia economía nacional, en declive

Con este resultado el indicador completó tres meses consecutivos en niveles negativos.

Según el estudio, la confianza de los hogares no se recupera en parte porque las familias colombianas creen que la situación económica está peor que hace un año, pues este no sería un buen momento para comprar muebles, neveras, lavadoras, televisores y artículos similares; además, los hogares no consideran que la situación mejore en los próximos doce meses.

En marzo el índice de confianza mejoró con respecto al mes anterior en cuatro de las cinco ciudades encuestadas, pero se deterioró con fuerza en Barranquilla. Frente al tercer mes de 2015, la confianza disminuyó en las cinco ciudades analizadas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga).

Frente a febrero, la confianza de los consumidores disminuyó en los estratos alto y medio, mientras que la confianza del estrato bajo exhibió una recuperación, pero se mantuvo en terreno negativo. Con relación a marzo de 2015, el índice se redujo en todos los niveles socioeconómicos.