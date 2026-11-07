Confirman fechas de pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, ¿cuándo recibirá subsidio?

Los hogares que hacen parte de los programas sociales del Gobierno nacional tendrán una nueva oportunidad de recibir apoyo económico durante noviembre. Estas transferencias buscan contribuir a los gastos de las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y que cumplen con los requisitos establecidos por Prosperidad Social.

La entidad confirmó el inicio de un nuevo ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Compensación del IVA. Los beneficiarios deberán estar atentos a las fechas de entrega y a las modalidades habilitadas para reclamar los recursos, pues tendrán un plazo limitado para hacerlo.

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¿Cuándo comienzan pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en noviembre?

Prosperidad Social anunció que la quinta entrega de Renta Ciudadana y Compensación del IVA se realizará entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026.

Durante este periodo, los hogares beneficiarios podrán recibir las transferencias a través de dos modalidades, dependiendo de la forma de pago que tengan registrada:



Abono a cuenta: quienes hayan registrado su cuenta en el Gestor de Información Financiera recibirán el dinero directamente en ella.

quienes hayan registrado su cuenta en el Gestor de Información Financiera recibirán el dinero directamente en ella. Pago por giro: las personas que tengan esta modalidad deberán acercarse a los puntos autorizados de SuRed, SuperGIROS o sus aliados en el departamento correspondiente.

La entidad también recordó que los recursos deben reclamarse en el municipio asignado, de acuerdo con la programación establecida para cada hogar.



¿Quiénes pueden recibir Renta Ciudadana?

De acuerdo con Prosperidad Social, Renta Ciudadana está dirigido a hogares en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad socioeconómica. El programa prioriza a las familias que tienen integrantes con mayores necesidades de atención y cuidado. Entre los grupos que pueden ser focalizados se encuentran:



Hogares del grupo A del Sisbén IV: especialmente aquellos con niños y niñas menores de seis años o personas con discapacidad que requieren cuidado permanente.

especialmente aquellos con niños y niñas menores de seis años o personas con discapacidad que requieren cuidado permanente. Familias con menores de 18 años: pertenecientes a hogares en pobreza extrema, de acuerdo con los criterios de focalización de la línea correspondiente.

pertenecientes a hogares en pobreza extrema, de acuerdo con los criterios de focalización de la línea correspondiente. Hogares del grupo B del Sisbén IV: que cumplan las condiciones establecidas para las líneas de fortalecimiento de capacidades.

que cumplan las condiciones establecidas para las líneas de fortalecimiento de capacidades. Población indígena: unidades de intervención identificadas y validadas mediante los registros oficiales.

La selección de los beneficiarios está a cargo de Prosperidad Social, que utiliza información del Sisbén IV y otros registros administrativos. Por esta razón, no se necesita realizar una inscripción individual para ingresar al programa.

Prosperidad Social anuncia fecha de entregas de Renta Ciudadana y Compensación de IVA. Foto: Prosperidad Social.

¿Quiénes aplican a la Devolución del IVA?

La Compensación del IVA está dirigida a hogares en condición de pobreza extrema y pobreza moderada, identificados mediante el Sisbén IV o el Registro Social de Hogares. De acuerdo con los criterios de focalización publicados por Prosperidad Social, se priorizan:



Hogares en pobreza extrema: clasificados en los grupos A01, A02, A03, A04 y A05 del Sisbén IV, además de los hogares indígenas.

clasificados en los grupos del Sisbén IV, además de los hogares indígenas. Hogares en pobreza moderada: clasificados en los grupos B01, B02, B03 y B04.

La entidad establece un cupo de atención de dos millones de hogares en el ámbito nacional. Al igual que Renta Ciudadana, este programa no cuenta con un proceso de inscripción abierta para solicitar el subsidio.

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Recomendaciones para reclamar el subsidio

Prosperidad Social recordó algunas condiciones que deben tener presentes los beneficiarios durante esta quinta jornada de pagos:



El dinero debe reclamarse en el municipio asignado al hogar.

La transferencia únicamente se entrega al titular registrado.

No se permiten cambios de titular, poderes ni autorizaciones para que terceras personas reclamen el dinero.

Los beneficiarios tienen plazo hasta el 28 de noviembre para retirar los recursos.

Las transferencias que no sean reclamadas dentro del periodo establecido no se acumulan para entregas posteriores.

La entidad también recomienda consultar los puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS en cada departamento antes de desplazarse para reclamar el dinero.

