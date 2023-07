Conozca la tienda de ropa de segunda, que ofrece moda sostenible y de calidad

LUL HOUSE es una tienda de segunda mano enfocada en ofrecer moda sostenible, con una extensa y detallada curaduría de prendas en tendencia y de calidad.

“LUL HOUSE nace de la idea de suplir mis necesidades como consumidora; en el 2019 las alternativas de second hand no eran tan amplias, no encontraba marcas con una curaduría especifica, por lo general las prendas no estaban limpias, los defectos y el deterioro eran super evidentes, estos fueron pilares fundamentales para la creación, estructura y valores de LUL”, comentó Sofía Lauren, fundadora de este emprendimiento.

En LUL HOUSE creen en la importancia de reducir el impacto ambiental de la industria proporcionando además una experiencia de compra única, satisfactoria y responsable.

Sofía Lauren, luego de identificar que el movimiento second hand era “escaso” en Colombia, habló sobre qué diferencia a LUL frente al resto de marcas de segunda mano: “Nuestro factor diferencial es la combinación del proceso de curaduría extenso en prendas atemporales y de tendencia, el asesoramiento de imagen personalizado y la experiencia de compra exclusiva”.

Si este emprendimiento llama su atención lo puede encontrar en las redes sociales como @LULHOUSE.