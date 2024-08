Creg ajusta normativa para mercado del gas natural para buscar precios más eficientes

La resolución 102 009 de 2024 firmada por la Creg y la Superintendencia de Industria y Comercio, establece las modificaciones que se aplicarán para la contratación de gas para los usuarios no regulados como a los comercializados. El objetivo de las resoluciones es concretar un mayor nivel de eficiencia en la distribución del gas teniendo en cuenta las condiciones de contratación.

Dentro de las medidas se establece una negociación para flexibilizar los precios entre los vendedores y compradores en el mercado primario del gas esto con el fin de maximizar la contratación y el uso de gas natural que se pueden producir a nivel máximo en los campos nacionales al precio más eficiente.

Luego de ser expedida, desde la Creg confirma que continuarán trabajando en una propuesta regulatoria para incentivar la constatación de gas de costa afuera en Colombia, cuya ejecución estaría prevista para que entre en funcionamiento en el 2029.

Y es que para el segundo semestre el 2024, se prevé comenzar la introducción a una propuesta de carácter regulatorio con el fin de abordar temas del mercado mayorista de gas natural como los periodos de negociación duración de contratos de suministro, actualización de precios y los mecanismos para priorizar la demanda esencial.

Minminas: "No es cierto que estemos pensando en incrementar los costos del gas"

El Gobierno nacional está descartando que Colombia vaya a experimentar incrementos en el precio del gas natural, ni cortes de suministro, como consecuencia de que el gas natural será insuficiente para cubrir la demanda básica desde el próximo año.

"En cualquier escenario ocurra lo que ocurra, lo primero que se salvaguarda es la demanda esencial. Así que no es cierto que esté en riesgo el abastecimiento de gas natural para los hogares más pobres de Colombia. La demanda esencial siempre es lo primero que se cubre en cualquier escenario. Entonces a la gente que sigue este debate: No es cierto que este Gobierno quiera empobrecer a la gente. No es cierto que estemos pensando en incrementar los costos del gas natural para la gente", dijo el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

Aunque Ecopetrol ha calculado los faltantes de gas nacional del próximo año en 121 GBTUD el Gobierno cree en realidad que pueden ser cercanos a los 90 GTUD.

Camacho reconoció que 'el margen se puede estrechar' entre los años 2026 y 2028, pero confía en que las medidas de su Gobierno sirvan para garantizar el suministro y aseguró que la situación actual es consecuencia de no haber tomado decisiones siete años atrás.