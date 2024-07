¿Cuándo entra en vigencia la reforma pensional?

La aprobación y aval de la reforma pensional ha generado múltiples dudas y confusiones entre los ciudadanos y los expertos en el sistema de pensiones. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, explicó desde cuándo entraría en vigencia la nueva ley, sancionada hoy por el presidente Gustavo Petro.

¿Cuándo entra en vigor la reforma pensional?

El sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, estipulado en la nueva ley, entrará en vigor el 1 de julio de 2025. Este dato es crucial, dado que quienes tengan 900 semanas de cotización, en el caso de los hombres, y 750 semanas, mujeres, podrán seguir en el régimen actual

Dussán subrayó que, aunque la ley ha sido sancionada, la vigencia efectiva será en 2025. Esto ha causado cierta confusión, como se mencionó en la entrevista: "En la reglamentación precisamente que se está haciendo en este momento, preparando los decretos para que sean expedidos por el gobierno nacional, se van a tener en cuenta todas las inquietudes que pueden generar los artículos de la ley," explicó Dussán..

La confusión de la entrada vigencia de la reforma pensional

Uno de los puntos más discutidos en la entrevista fue la confusión acerca de cuándo se deben cumplir requisitos de semanas de cotización para ser cobijados por el régimen actual. Según Dussán, los requisitos deben cumplirse hoy mismo, no en un año. Sin embargo, la implementación de estos cambios será efectiva a partir de julio de 2025, como lo estipula la ley, lo que significa que quienes hoy no cumplen las semanas podrían alcanzarlas antes de la entrada en vigencia de la neuva ley.

Al respecto el analista de Mañanas Blu Héctor Riveros, la respuesta de Dussán fue equivocada, pues el requisito de las 900 semanas para los hombres y las 750 para mujeres, para quedarse en el actual sistema, será desde el 1 de julio de 2025 y no desde la firma del presidente Petro.

“No es cuestión de opiniones. La entrada en vigencia de la ley se discutió en el Congreso. Normalmente las leyes entran en vigencia desde el día de su promulgación, que es sanción, más la firma del presidente. Eso es lo normal. Como aquí había una regla excepcional, que no iba a entrar la ley en vigencia de esa manera, sino en una fecha que el Congreso determinara, se decidió que fuera el 1 de julio de 2025. Sobre eso no hay ningún debate de interpretación posible”, dijo.

Así las cosas, la reforma pensional en Colombia, está programada para entrar en vigencia el 1 de julio de 2025. Para aquellos que están próximos a cumplir con los requisitos actuales de semanas de cotización, es vital mantenerse informados y comprender plenamente los cambios que se avecinan para planificar adecuadamente su futuro pensional.

Colpensiones se prepara para la reforma pensional

Dussán mencionó que Colpensiones está llevando a cabo un esfuerzo significativo para educar a la población sobre estos cambios.

"Hemos hecho reuniones, seminarios y los vamos a proyectar a partir de la sanción. Tenemos un número grandísimo de abogados que hacen la defensa de Colpensiones para que hagan la tarea de explicarlo," afirmó.

Además, Colpensiones está colaborando con diversas instituciones educativas y organizaciones gubernamentales para asegurar que la información se difunda correctamente y que no haya malentendidos sobre la reforma. "Me he reunido con el rector de la Nacional para que nos coordine este tipo de tareas," añadió Dussán.

La reforma pensional en Colombia no solo busca ajustar los requisitos de semanas de cotización, sino también mejorar la sostenibilidad del sistema y ampliar la cobertura. Dussán destacó que, aunque la planta de empleados de Colpensiones no crecerá significativamente, se espera una mejora en el sistema tecnológico para manejar los procesos de traslado y transición de manera eficiente.

"El aumento de pensionados, yo estoy pensionando más o menos unas 80.000 personas promedio al año, y lamentablemente se mueren unas 45.000 personas", explicó, subrayando la necesidad de un manejo cuidadoso y eficiente de los recursos y procesos dentro del sistema pensional.