Devolución del IVA: última oportunidad para cobrar

Prosperidad Social ha anunciado el inicio del pago correspondiente al ciclo extraordinario de Devolución del IVA, dirigido a aquellos beneficiarios que no pudieron cobrar los giros de los ciclos 4, 5 y 6 del año 2023. Este proceso comenzará a partir de la última semana de junio.

El operador encargado de entregar estas transferencias monetarias no condicionadas será SuperGIROS. Los beneficiarios serán los hogares que tenían transferencias programadas en los mencionados ciclos del año pasado y que, por diversas razones, no pudieron cobrarlas. Estos hogares deben no presentar causas de no elegibilidad ni retiro, conforme al último proceso de antifraude realizado por la entidad.

En total, 594.785 hogares recibirán los giros programados. Los montos varían desde 90.000 pesos, para aquellos que no cobraron un ciclo, hasta 270.000 pesos, para quienes no reclamaron tres ciclos consecutivos durante el período correspondiente. Prosperidad Social ha destinado más de 135 mil millones de pesos para estos pagos.

El monto de la transferencia para 2023 fue establecido en 90.000 pesos por ciclo, aplicando uniformemente a todos los hogares beneficiarios, sin importar su ubicación ni la composición del hogar.

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto por parte de SuperGIROS, informándoles sobre la disponibilidad de los recursos. Es importante destacar que esta es la última oportunidad para realizar el cobro de estos fondos.

El programa Devolución del IVA tiene como objetivo mitigar el impacto del impuesto sobre las ventas en los hogares más pobres del país y promover una mayor equidad en el sistema tributario.

