Duque desmiente golpe a la clase media con Ley de Financiamiento

En entrevista con Mesa BLU, el presidente Iván Duque se refirió a la recién aprobada Ley de Financiamiento y negó que se esté golpeando el ingreso de la clase media, declaración en línea con lo que ha dicho hasta ahora sobre la medida.

Publicidad

“Es una muy buena ley, tiene muchas ventajas. Creo mucho en el emprendimiento, en que formalicemos el empleo, en que la pequeña empresa tenga capacidad de generar empleo. Esos méritos de la ley están ahí”, comentó Duque en entrevista con Vanessa de la Torre.

Además, explicó que “no hay impuesto de renta para emprendedores que están iniciando sus negocios en sectores como tecnología y la economía naranja, eso ayuda muchísimo a todo el desarrollo de las industrias creativas del país”.

Horas antes, en un evento público, Duque resaltó varios puntos que para el Gobierno permitirán que esta ley logre una reactivación económica en el país e hizo una fuerte aclaración: "Ese cuento de que estamos golpeando el ingreso de los asalariados de clase media, no es verdad. Y lo otro, no se está afectando desde ningún punto de vista a las personas de más altos impuestos, si no que les estamos diciendo que contribuyan un poco más con tributación para que podamos generar el entorno de equidad", dijo.

También celebró que la aprobación de la ley de financiamiento “permitirá conseguir $8 billones, pero no se afectará el presupuesto social” y dijo que se le dará muchas oportunidades más a los emprendedores, así como el régimen simplificado empresarial, la exención de impuestos a empresas de economía naranja que inviertan en el campo y resaltó el descuento del ICA.

Publicidad



Por otro lado, Duque explicó que en realidad la reforma es "una ley de reactivación económica que está presente en las regiones. Vamos a estar semana a semana haciendo la pedagogía en las calles en las regiones con los emprendedores".