El Banco de la República cumple 97 años y esta vez el homenaje será a sus trabajadores

El Banco de la República, institución pública de todos los colombianos, no es como cualquier empresa financiera. Su objetivo no es la simple generación de ganancias sino de beneficios, no solo para la economía sino además en otros campos como la cultura.

En la conmemoración de su cumpleaños, el Emisor realizará un evento interno y virtual, liderado por el gerente Juan José Echavarría y dirigido a los más de 2.000 empleados en todas las regiones del país. En redes, la conmemoración será impulsada con la etiqueta #97AñosBanrep

En esta ocasión, a los trabajadores se les brindará un homenaje por su labor y compromiso en medio de la pandemia.

Este año, el Banco de la República ha tenido un papel de primer orden pues ha ayudado a mitigar el impacto de la crisis de la pandemia en la economía de los hogares colombianos.

Dentro de las funciones del banco, creado en 1923, están el diseño y ejecución de la política monetaria.

Otra actividad importante del Banco de la República es la producción y puesta en circulación de monedas y billetes. Además, es el prestamista de última instancia y contribuye a la estabilidad financiera de la economía colombiana.