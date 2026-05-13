El mundo está agotando sus reservas de petróleo a velocidad récord por la guerra en Oriente Medio

El mundo está agotando sus reservas de petróleo a un "ritmo récord", en un contexto de guerra en Oriente Medio que está castigando el suministro procedente del Golfo, alertó este miércoles la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Las reservas globales bajaron en 117 millones de barriles en abril, indicó la agencia con sede en París en su informe mensual. El dato se añade al bajón de 129 millones de barriles ya registrado en el mes de marzo, tras el inicio de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán el 28 de febrero.

"La rápida contracción de las reservas, en medio de estas perturbaciones continuadas, puede hacer presagiar futuras subidas de precios del crudo", agregó la AIE, que defiende los intereses de los países consumidores.

En detalle, la oferta mundial de petróleo disminuyó en 1,8 millones de barriles diarios en abril, quedando en 95,1 mbd. La pérdida total de suministro respecto al mes de febrero es de 12,8 mbd. El bloqueo es doble actualmente. Irán cerró prácticamente el estrecho de Ormuz, por donde transitan el petróleo y el gas natural licuado del Golfo, en represalia por la ofensiva lanzada el 28 de febrero.



Estados Unidos a su vez aplica desde mediados de abril un bloqueo naval a los puertos iraníes para impedir la exportación de crudo de la república islámica.

Todo ello ha redundado en un incremento de los precios, y obligado a numerosos países a recurrir a sus reservas. Ciertas naciones, en particular de Asia, muy dependientes del crudo del Golfo, implementaron medidas drásticas de ahorro.

La AIE dijo en marzo que desbloquearía 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de sus 32 países miembros. De ese total ya se movilizaron unos 164 millones de barriles.

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"El ritmo de liberación de reservas de emergencia se aceleró en abril, y en los meses próximos se espera que lleguen al mercado más volúmenes", indicó la agencia. La inquietud va en aumento a medida que se acerca el verano boreal. Varias aerolíneas han dicho que podrían verse faltas de carburante en cuestión de semanas si continúa la crisis.

El incremento de precios también está pesando en las perspectivas de demanda. La AIE espera ahora que la demanda global se reduzca en 2,4 millones de barriles diarios (mbd) en el segundo trimestre.

Si el suministro de crudo se reanuda progresivamente por el estrecho de Ormuz en junio, la oferta mundial de petróleo disminuirá una media de 3,9 mbd en 2026, y quedará en 102,25 mbd, según la AIE.