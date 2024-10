El emprendimiento colombiano que conquistó al mundo con bolsos innovadores

Sandra Prieto, fundadora de SanPrietoBags es un emprendimiento dedicado a la elaboración de carteras hechas a mano con cueros colombianos . Con más de 7 años en el mercado, esta marca se destaca por sus diseños exclusivos y la calidad de sus productos.

La historia de SanPrietoBags comenzó hace aproximadamente 7 años, cuando Sandra Prieto decidió convertir su pasión por el diseño y la moda. Fue en septiembre de 2022 cuando oficializó su emprendimiento y uno de los momentos más importantes para SanPrietoBags fue cuando una de sus carteras fue presentada en un desfile de moda en Paris, Francia.

"En Sanbrietobags queremos convertirnos en una marca reconocida y de lujo a nivel nacional e internacional. El emprendimiento inició el 5 de octubre del 2017 con la primera bolsa que fue reconocida en París y exhibida en instagram. La empresa se registró como marca el 5 de septiembre" aseguró la fundadora de esta empresa.

Una de las características que hacen que SanPrietoBags se destaque en el mercado es el uso de cueros colombianos de alta calidad en la elaboración de sus carteras. Además, cada producto es hecho a mano, desde los topes en madera hasta las terminaciones en cuero, plumas y piedras semipreciosas.

Sandra Prieto, directora creativa de la marca, contó que el valor agregado de SanPrietoBags se basa en tres pilares: el diseño exclusivo, la fabricación artesanal y la producción limitada. La marca busca posicionarse como una marca de lujo y cuenta con clientes dentro de la farándula y la moda, así como de que sus carteras estén siendo utilizadas en series internacionales.

"Tenemos el orgullo que nuestras carteras están siendo lucidas por las más importantes personalidades de la farándula colombiana y ya han sido exhibidas en algunas series de la televisión internacional como en secretos de villanas del canal canela TV y la producción de And just like that... Pidió cinco bolsas para ser utilizadas durante la filmación de la tercera temporada", afirmó Sandra Prieto, fundadora de esta empresa.