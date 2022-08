El emprendimiento que convierte baterías recargables en nuevas con transformación sostenible

Colombia, un país lleno de emprendedores siempre intenta innovar en productos y servicios. Como es el caso de Altero, una idea que nació durante un proceso de estudio de doctorado que contribuye al medio ambiente.

Altero, una compañía de base científica y tecnológica para la transformación sostenible de residuos de baterías recargables.

“Cuando termino mi estancia doctoral en The University of British Columbia (Canadá), regreso a Colombia decidida a apostarle a este proyecto en nuestro país. Me vínculo con mi hermano y con mi padre y fundamos Altero, que surge de la palabra alterar, ya que alteramos la forma en la que comúnmente se ven los residuos obteniendo de ellos materiales estratégicos de una forma sostenible y socialmente responsable”, dijo Andrea Alzate, química y doctora en Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia.

La empresa desarrolló una tecnología de eco transformación que es única en toda Latinoamérica, siendo pionera de la ciencia en la región.

“Las baterías entran a nuestra tecnología y se transforman en dos corrientes de materiales. Una que tiene un alto contenido de Cobalto, Litio y Níquel. Estos los vendemos y son de exportación, porque aquí en Colombia no hay consumo interno de este material. Y la otra es una mezcla de metales laminados, entre ellos cobre y aluminio, que comercializamos a nivel nacional”, reveló Andrea Alzate.

El apoyo de la empresa al medio ambiente no solo impulsa lo sostenibilidad en el país sino en toda la región. Según cifras reveladas por Altero, al mes se están tratando 90 toneladas de batería al mes, lo que significa unas 1.000 toneladas al año.

Altero se ubica en el departamento de Antioquia; no obstante, algunas funciones de operación se realizan en Bogotá y Barranquilla.

