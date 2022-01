No activar

¿Se rinde cuando no obtiene resultados inmediatos? Estos consejos pueden ayudarle Vivimos en una sociedad inmediatista que nos vende la idea de que todo debe llegar rápido y si no, somos fracasados. Por eso debemos entender que no existen las fórmulas mágicas, los atajos, o el dinero rápido, solo los golpes de suerte.