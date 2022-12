¿En qué país es más barata la canasta familiar? Colombia Vs. Venezuela

-Gasto por lo menos 1 millón mensual en mercado para mí casa: testimonio de ama de casa colombiana:

Blu Radio acompañó a Rocío Zuluaga, una ama de casa colombiana que contó cuánto dinero en promedio gasta a diario en mercado y comida para su hogar, compuesta por tres personas más: su madre y sus dos hijos.

Rocío merca en la plaza del Restrepo, ubicada en el sur de Bogotá. Dice que a diario, para almuerzo y comida suya y de sus tres familiares, gasta aproximadamente entre $20.000 y $25.000 comprando “la carne, verduras, papa y el arroz que toca diario”.

Según estas cuentas, al mes gasta un promedio de $750.000; sin embargo, manifiesta que esa suma se incrementa a un poco más de $1.000.000, pues compra alimentos para desayunos y onces de sus hijos.

"Diarios $25.000, solo para almuerzo y comida, entonces mensual me gasto por lo menos $1’000.000 y si le digo algo más, sumando transportes, onces, desayunos".

-“Gasto más de lo que gano para comer”, dicen venezolanos en crisis:

La crisis económica golpea a todos los venezolanos, pero con mayor fuerza a aquellos que ganan menos o no tienen una entrada formal de dinero.

Ese es el caso de María Rosa, quien vive a las afueras de Caracas, pero todos los días llega a la capital para limpiar casas; con ese pago diario compra algunos alimentos para su familia.

María Rosa cuenta que al menos ella, cuando va a las casas a limpiar, se garantiza una o dos comidas, lo cual le aligera el gasto en su casa; sin embargo, debe alimentar con su trabajo a otras dos personas, una de ellas una niña, y no le alcanza.

“Trabajo por día, cuatro o cinco días, y con eso me ayudo para comprar comida”, no obstante, aclara que si no le alcanza, hace largas filas para comprar productos regulados.

“Yo gasto más de lo que gano para comer, y no compro nada, dos o tres cositas. Yo pago colegio, guardería y no me alcanza el sueldo que gano”.

Denuncia que cada semana o mes que pasa “empeora la situación y comemos menos que antes, a veces dos veces al día porque no alcanza para la otra comida”.

El último estudio del Centro de Documentación y Análisis Social (CENDAS), reveló que una familia venezolana requiere el equivalente a 19,6 salarios mínimos mensuales sólo para comprar alimentos y que la inflación en los productos de primera necesidad está en 1,6% diario.