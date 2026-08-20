Entre $12 y $18 billones costaría reconstrucción de las cinco capitales más afectadas

En alocución, el presidente Abelardo De La Espriella informó que el costo total de reconstrucción tras el terremoto estaría sobre los 30 billones de pesos, una cifra que tendría toda la reparación y reconstrucción de las zonas afectadas, que, según explicó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, la mayor parte sería en las ciudades afectadas.

De acuerdo con el director ejecutivo, que, en diálogo con Recap de Blu Radio, explicó que Pereira, Cali, Armenia, Manizales y Quibdó concentran buena parte de los daños ocasionados por el sismo, que dejó afectaciones en 15 departamentos y más de 400 municipios.

“El 80 % de los muertos se dieron en las ciudades capitales, siendo Pereira y Cali con mayores fallecidos. 40 % de estructuras de viviendas, de daños se da en las ciudades capitales, pero de estructuras colapsadas en un grado mayoritario se da en ciudades capitales. Este fue un terremoto urbano, sin desconocer el impacto que tuvo en otros municipios y en los 5 departamentos, pero hoy sin duda alguna el gran daño y las grandes magnitudes se concentra en Quibdó, Armenia, Pereira, Cali y Manizales. Antes de que el presidente Abelardo diera un estimativo general, nosotros habíamos hecho un análisis con la información que teníamos”, explico.

En ese orden de ideas, según el ejecutivo, sería un costo mayor al 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de todo el país. Sin embargo, advirtió que la cifra final podría sufrir alteraciones teniendo en cuenta que la atención a la emergencia atraviesa diferentes fases, desde la actual en donde continúan los organismos de socorro en la búsqueda de supervivientes hasta la construcción de toda la infraestructura destruida.



Terremoto en Pereira Foto: AFP

El proceso de reconstrucción no se limitará a recuperar viviendas. Santamaría explicó que una de las primeras tareas será establecer el estado de la llamada infraestructura esencial: hospitales, centros de salud, estaciones de Policía, inspecciones y entidades públicas necesarias para garantizar la continuidad de la vida institucional y social de las ciudades.

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“Nunca un país está lo suficientemente preparado para una catástrofe de este tipo. Pues eso siempre, a pesar de por mayor ejercicio de preparación, pues una catástrofe natural es impredecible. Eso fue, esto ha sido una prueba supremamente grande para el país y grande para los alcaldes y para las autoridades locales. Yo creo que las apuestas y las propuestas de reconstrucción que se va a hacer entre el gobierno nacional y los alcaldes locales, pues, para continuar en la misma línea. El fondo, el fondo, digamos, donde se dinamizan los recursos para todo el proceso de reconstrucción, es un fondo orientado por el nivel nacional”, puntualizó.

Aunque todavía no existe un plazo definitivo, Asocapitales considera que la recuperación de las ciudades afectadas será un proceso de varios años. Antes de llegar a esa etapa, las autoridades deben culminar los censos y las evaluaciones técnicas de las edificaciones.

“Construir mejor” debe ser uno de los principios de la recuperación, afirmó el director de Asocapitales. Esto significa que las nuevas edificaciones deberían responder a estándares que permitan reducir el riesgo ante futuros terremotos y que la reconstrucción contemple también vías, transporte y espacio público.