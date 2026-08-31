¿Envía dólares desde Estados Unidos a Colombia? Habrá transferencias sin comisión durante un mes

Enviar dinero desde Estados Unidos a Colombia puede costar más de lo que parece. Además de las comisiones visibles que cobran algunas plataformas, la tasa utilizada para convertir los dólares a pesos también puede reducir el monto que finalmente recibe el destinatario.

Inter anunció una promoción temporal para las transferencias entre ambos países. Desde el 17 de agosto y hasta el 17 de septiembre, la entidad asegura que permitirá convertir dólares a pesos colombianos utilizando la tasa del mercado interbancario, sin añadir un margen adicional sobre el cambio.

Este margen, conocido también como spread, corresponde a la diferencia entre la tasa de referencia del mercado y la que una entidad utiliza para hacer la conversión al cliente. Por eso, una transferencia anunciada como “sin comisión” no necesariamente significa que no tenga ningún costo asociado.

En este caso, durante el periodo promocional se eliminará ese margen. Además, si el envío se realiza utilizando saldo disponible dentro de una cuenta de la plataforma, tampoco cobrará comisión por la transferencia, por lo que la operación es una alternativa sin costo para quien envía el dinero.



¿Quién puede enviar dinero bajo estas condiciones?

La persona que realiza la transferencia debe tener una cuenta de residente en Estados Unidos y el destinatario debe encontrarse en Colombia.

La opción está disponible tanto para clientes actuales como para personas que todavía no utilizan la plataforma. Según la empresa tecnológica, un nuevo usuario puede abrir una cuenta y gestionar la transferencia desde su aplicación durante el periodo establecido.

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La medida llega después del terremoto del pasado 10 de agosto, cuando colombianos residentes en Estados Unidos comenzaron a enviar recursos a familiares y conocidos en las zonas afectadas. La compañía vinculó la promoción con ese contexto, aunque los giros no tienen que estar destinados exclusivamente a personas damnificadas y pueden enviarse a cualquier destinatario que cumpla las condiciones en Colombia.

No basta con mirar la comisión

Si usted decide usar este o cualquier otro servicio similar de transferencias internacionales es importante revisar el valor final que llegará a Colombia.

Una plataforma puede cobrar una comisión baja o incluso anunciar envíos gratuitos, pero aplicar una tasa de cambio diferente a la de referencia. La comparación más útil es revisar cuántos pesos recibirá finalmente la otra persona por una misma cantidad de dólares.

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Hay que tener en cuenta que se asegura la tasa interbancaria sin margen adicional, sin embargo, la tasa de cambio puede variar durante el día y el valor definitivo de la operación será el que aparezca al momento de realizar la transferencia.

La condición estará disponible hasta el 17 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, quienes utilicen el servicio deberán consultar nuevamente las tarifas y condiciones vigentes antes de hacer un envío.