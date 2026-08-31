Comprar en Amor y Amistad con tarjeta de crédito será más barato: tasa de usura baja a 29,24 %

Comprar en el mes de Amor y Amistad utilizando la tarjeta de crédito o solicitar un préstamo de consumo saldrá más barato en Colombia. De acuerdo con la Resolución 1260 de 2026 emitida por la Superintendencia Financiera, la tasa de usura para la modalidad de consumo y ordinario bajó al 29,24 % efectivo anual para el mes de septiembre.

Este límite, que fija el cobro máximo de interés remuneratorio y de mora que pueden aplicar los establecimientos bancarios en el país, registra una reducción con respecto al periodo anterior, alivianando el costo del endeudamiento familiar.

La medida adoptada por la autoridad regulatoria impacta de forma directa las compras con tarjetas, los avances de dinero y las líneas de crédito personales adquiridas durante el noveno mes del año.



Así quedó el Interés Bancario Corriente para septiembre

La Superintendencia Financiera confirmó que, tras consolidar la información reportada por los bancos entre el 31 de julio y el 21 de agosto de 2026, el Interés Bancario Corriente para crédito de consumo y ordinario se certificó en 19,49 % efectivo anual.

La tasa de usura bajó al 29,24 % para septiembre de 2026 Foto: Blu Radio

Esta cifra estará vigente entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026 e implica una disminución de 28 puntos básicos (0,28 %) frente a la tasa del 19,77 % que rige durante agosto. Dado que la tasa de usura equivale a 1,5 veces el interés bancario corriente, el tope legal máximo bajó hasta el 29,24 %.



Para las familias y usuarios del sistema financiero, esto significa que las compras de regalos, salidas o viajes con tarjeta de crédito durante las festividades de Amor y Amistad diferidas a varias cuotas generarán un costo menor por concepto de intereses frente a los meses previos.



Tasas de usura fijadas para otras modalidades de crédito

La certificación expedida por el organismo de control también definió los límites de cobro para las demás líneas de financiamiento que operan en el país durante septiembre:



Crédito de consumo de bajo monto: tasa de usura del 66,87 % (interés bancario en 44,58 %).

tasa de usura del 66,87 % (interés bancario en 44,58 %). Crédito productivo de mayor monto: tasa de usura del 41,88 % (interés bancario en 27,92 %).

tasa de usura del 41,88 % (interés bancario en 27,92 %). Crédito productivo rural: tasa de usura del 32,64 % (interés bancario en 21,76 %).

tasa de usura del 32,64 % (interés bancario en 21,76 %). Crédito productivo urbano: tasa de usura del 57,92 % (interés bancario en 38,61 %).

tasa de usura del 57,92 % (interés bancario en 38,61 %). Crédito popular productivo rural: tasa de usura del 67,20 % (interés bancario en 44,80 %).

tasa de usura del 67,20 % (interés bancario en 44,80 %). Crédito popular productivo urbano: tasa de usura del 88,13 % (interés bancario en 58,75 %).

El ente regulador recordó que cobrar intereses por encima de los límites fijados incurre en la infracción del delito de usura contemplado en la legislación penal colombiana.