"Era pan de hoy, pero hambre de mañana": Fenalco sobre reforma laboral de Gobierno Petro

La reciente decisión de ocho senadores colombianos de hundir la reforma laboral presentada por el gobierno ha desencadenado un amplio debate sobre sus implicaciones para la economía. Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga y calificó esta acción como un acto responsable, destacando que la reforma era insostenible y dañina para el mercado laboral en el país.

Cabal argumentó que la reforma, aunque supuestamente diseñada para mejorar las condiciones laborales, en realidad no generaría nuevas oportunidades de empleo.

"Pues básicamente porque estaba pensada para mejorar las condiciones de los que hoy gozan de empleo, pero no estaba diseñada para generar a esos más de tres millones y medio de desempleados que tiene Colombia una oportunidad ni tampoco a ese 56% que viven en la economía del rebusque o en la economía informal", mencionó Cabal.

Era una reforma que encarecía brutalmente los costos laborales y claro, muchos trabajadores podrían celebrar y eso era pan de hoy, pero hambre de mañana, porque era totalmente insostenible con los costos laborales que generaba esta reforma laboral agregó Cabal.

Un contexto de desencuentros con el Gobierno

La relación entre Cabal y la exministra Gloria Inés Ramírez ha estado marcada por desacuerdos significativos. El presidente de los comerciantes critica la falta de diálogo real en el proceso de concertación. Señala que se le entregó un articulado sin ninguna base de concertación.

"La reforma no solo estaba viciada constitucionalmente, sino que tampoco se atendieron los intereses de los pequeños y medianos empresarios", dijo Cabal.

La respuesta del Senado

Durante una sesión reciente, el senador Andrés Carmona destacó que la decisión de no apoyar la reforma fue técnica y responsable, argumentando que esta no combate la informalidad ni genera empleo. De acuerdo con su análisis, el costo laboral dramáticamente elevado que proponía la reforma no sería sostenible para muchos sectores cruciales de la economía colombiana. Además, resaltó que el futuro de los trabajadores y la productividad del tejido empresarial colombiano estaban en juego.

La necesidad de una reforma laboral positiva

Cabal recalca la importancia de modernizar la legislación laboral, advirtiendo que el modelo actual es obsoleto e impide la generación de empleo. Propone que una reforma adecuada debería facilitar empleos más flexibles y menos atados a contratos engorrosos, permitiendo a emprendedores y pequeñas empresas crear más puestos de trabajo. El Banco de la República ha estimado que con la reforma, se podrían haber perdido cerca de 454,000 empleos, evidenciando el impacto negativo en sectores vitales como comercio, turismo y servicios.

Finalmente, Cabal dejó claro que el camino hacia una reforma laboral que beneficie a todos los sectores debe ser un proceso concertado y fundamentado en el contexto actual del país. Las estrategias para generar empleo y reducir la informalidad son una prioridad que no puede ser ignorada por el gobierno, empresarios y legisladores. A medida que el debate continúa, la propuesta de un enfoque más inclusivo y responsable se vuelve esencial para avanzar hacia un futuro laboral más prometedor en Colombia.

