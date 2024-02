Es este 2024 desaparecerá la factura tradicional en papel: así será el proceso

En 2024, se dará fin a la factura tradicional en papel. Durante este año, quienes emitan tiquetes de máquina registradora con sistema POS y otros documentos similares a la factura de venta deberán hacerlo de forma electrónica, en un proceso gradual.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)amplió los plazos para la generación y transmisión electrónica de estos documentos con la Resolución 008 del 31 de enero de 2024, que modifica la Resolución 165 de 2023.

Luis Valero, subdirector de factura electrónica de la DIAN, entregó detalles en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, sobre el proceso de implementación y cómo se dará el paso a la factura electrónica en Colombia.Calendario de implementación

Este año desaparece la factura de papel. Desde el año 2020 se viene implementando la factura electrónica y hay unos documentos que el común de las personas no conocen. Por ejemplo, el que le entregan a uno en los restaurantes, en algunos comercios, que le entregan las tirillas son equivalentes a la factura de venta que todavía están funcionando en el mundo del papel. Este año ya no tendremos más papeles como soporte de estas ventas de bienes y servicios señaló Valero.

El funcionario hablo de los inconvenientes que han presentado algunos comercios para implementar la factura electrónica y aclaro las implicaciones legales con los establecimientos que no acaten la ley.

"Llevamos cinco años realmente con con factura electrónica y el país en unos números espectaculares, tenemos más de un 1.130.000 facturados electrónicos diariamente. El país recibe más de siete millones y medio de transacciones de este gran ecosistema de factura electrónica y en general, los comercios están teniendo una respuesta adecuada de lo que se espera. Entonces son unos tiempos de servicio muy importantes, muy altos y y con eso tenemos tranquilidad de que estamos maduros para dar ese gran salto para que desaparezcan los soportes en papel", enfatizó.

Además, indicó que desde hace tiempo los comercios están en la obligación de entregar la factura electrónica y que no es un opcional.

"Todos debemos decir que sí necesitamos la factura electrónica, porque la que requerimos, por ejemplo, no sólo para efecto de que soy un responsable del impuesto sobre la renta que me da el beneficio de poder deducir mis compras facturadas electrónicamente en un 1%, que es un beneficio tangible para los compradores, sino porque debe ser natural, como lo es en cualquier parte del mundo, que te entreguen factura electrónica", dijo

¿Cuándo pedir la factura electrónica?

Valero mencionó qué empresas están en la obligación de entregar la facturación electrónica y acogerse a la Resolución de la DIAN.

Factura- Foto: página web DIAN.

¿Qué pasa si se acaba el 2024 y no hay transición a la factura electrónica?

El funcionario indicó que habrá un acompañamiento para los empresarios para que se haga en este año. Sin embargo, si no se cumple el objetivo se tendrán sanciones para los establecimientos.

"El año pasado hubo realmente 350 cierres en el país por no facturar electrónicamente o por hacerlo sin el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa. A partir de que me dicen todos estos vencimientos, la vida le va a hacer mucho más simple hacer esos controles y vamos a estar apoyando a los comerciantes para que lo logren", concluyó.

El calendario de implementación establece que el 1 de mayo vence el plazo para la generación del nuevo POS electrónico para los Grandes Contribuyentes que sean facturadores electrónicos.

Los siguientes vencimientos son el 1 de junio para declarantes del Impuesto sobre la Renta que no sean Grandes Contribuyentes, el 1 de julio para no declarantes del Impuesto sobre la Renta, y entre el 1 de agosto y el 1 de noviembre para los documentos equivalentes a la factura.

