Estamos preocupados con las consecuencias en los hogares colombianos: gremios sobre salario mínimo

Los gremios económicos que forman parte de la mesa de concertación salarial no recibieron bien la decisión del Gobierno nacional de aumentar en un 12 % el salario mínimo para el 2024, aunque sí destacaron la posición de concertar que mantuvo la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

"Expresamos nuestra preocupación sobre las consecuencias que pueda tener el incremento decretado en términos de recuperación económica e inflación que afecte los hogares colombianos", resaltó el comunicado conjunto.

En el pronunciamiento, los gremios insistieron en que durante las reuniones se logró llegar a una propuesta final de incremento del 11.5 %, pues consideraban que era la más pertinente para los colombianos y la economía del país.

Uno de los argumentos principales de los sectores era evitar que el salario terminara impactando negativamente en la inflación y, por ende, el poder adquisitivo de los trabajadores.

Esa propuesta final de los gremios iba en consonancia con las preocupaciones que tenemos sobre cuál sea la señal para el Banco de la República y la necesidad imperiosa de una reducción importante y sostenida de las tasas de interés que afectan los créditos de consumo, los créditos hipotecarios y, por ende, el bolsillo de los trabajadores explicó Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.

La otra preocupación de los sectores es la inflación que posiblemente cierre por debajo del 10%.

"No nos parece que la decisión (...) vaya en consonancia con esos objetivos. Es importante destacar, por supuesto, el liderazgo y el compromiso de la ministra del Trabajo. Este año no se logró y ojalá que esa cifra no termine afectando el mercado laboral, por supuesto las decisiones del Banco de la República en materia de tasas de interés e indiscutiblemente los procesos inflacionarios que ya pareciera que llegaban a su fin", agregó Bedoya, quien será el vicepresidente del Consejo Gremial Nacional para el 2024.

