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Estas son las personas que deberán declarar renta si se aprueba Ley de Rescate Económico

El proyecto contempla la unificación y eliminación de las tarifas reducidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en diferentes productos, muchos que hacen parte de la canasta básica familiar.

Declaración de renta.jpg
Declaración de renta //
Foto: ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 30 de oct, 2026

Ante el Congreso de la República fue radicado el proyecto de Ley de Rescate Económico por parte del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo De La Espriella, en donde se busca aumentar los ingresos de la Nación y recortar el gasto público, pero la propuesta ha generado un fuerte debate en redes sociales.

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Y es que el proyecto contempla la unificación y eliminación de las tarifas reducidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en diferentes productos, muchos que hacen parte de la canasta básica familiar, al igual que en la salud, tecnología y juegos de azar que terminarían, dicen, afectando el bolsillo de millones de colombianos.

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No solo eso, también se verá afectados otros impuestos, entre esos, la declaración de renta teniendo en cuenta la reducción de la base gravable del impuesto de renta de personas naturales y que cambia todo el panorama.

¿Quiénes deberán pagar renta si se aprueba este proyecto?

Con este ajuste, los ciudadanos con ingresos superiores a los 3 millones de pesos mensuales deberán presentar su declaración ante la Dian; no obstante, han señalado que esto no implicará un pago directo, sino una exigencia de informar ingresos y patrimonio acumulado en el año gravable.

declaración de renta 2024 en Colombia.
Declaración de rentaFoto: https://www.urnadecristal.gov.co/

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Estas son las cosas que suben de precios si se aprueba Ley de Rescate Económico

  • Café, azúcar, aceite y pastas.
  • Frutas y verduras, entre ellas tomate y cebolla.
  • Sal y algunos abonos e insumos agrícolas.
  • Licores y aperitivos.
  • Apuestas por internet.
  • Comisiones por pagos con tarjeta de crédito o débito y operaciones cambiarias.
  • Compras en plataformas internacionales de menos de 200 dólares, como Temu, Shein o Amazon.
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Una cerveza de 3.500 pesos podría llegar a costar cerca de 5.000 pesos.
  • Los cigarrillos subirían en promedio un 47 %.
  • Los vapeadores, un 53 %.
  • Los licores, un 32,6 %.

En el caso de la salud, actualmente un empleado cotiza el 4 % y un independiente el 12,5 % de su base de cotización, sin embargo, de confirmarse:

  • Hasta 2 salarios mínimos: se mantiene el 4 %.
  • Entre 2 y 4 salarios mínimos: subiría al 5 %.
  • Más de 4 salarios mínimos: hasta el 8 %.
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