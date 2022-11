Estas son las razones por las que Jeff Bezos aconseja no comprar carros ni televisores

Jeff Bezos, fundador de Amazon, una de las compañías más grandes del mundo, dio a conocer en el canal estadounidense CNN que planea donar la mayor parte de su patrimonio de 124.000 millones de dólares a lo largo de su vida para combatir la crisis climática y a combatir las profundas divisiones sociales y políticas en el mundo.

Esta es la primera vez que el empresario hace esta afirmación, aunque no ha dado detalles sobre cómo planea emplear su fortuna en pos de los objetivos que se ha marcado.

Ante la situación económica actual, con numerosos analistas advirtieron sobre la posibilidad de una recesión a corto o medio plazo, Bezos recomendó a los pequeños negocios y a las personas en general que eviten en estos momentos tomar riesgos y que si tienen pensado realizar una gran compra, que esperen un poco.

"La economía ahora no parece que esté muy bien, las cosas se están ralentizando, estamos viendo despidos en muchísimos sectores, la probabilidad dice que si no estamos ahora en una recesión estaremos muy pronto así que mi recomendación a los pequeños negocios es que no tomen riesgos ahora. Además de mantener sus ahorros a salvo. Así, considera que la mejor opción ahora mismo es posponer grandes compras, "como un coche o una pantalla de televisión" para mantener liquidez”, señaló.

Bezos, considerada la cuarta persona más rica del mundo según la revista Forbes, ha empleado hasta la fecha 10.000 millones de dólares en los últimos diez años a su fundación para la protección del medioambiente, lo que supone aproximadamente el 8 % de su capital actual.

Según la agencia Bloomberg, Bezos, de 58 años, tiene una fortuna valuada en 124.000 millones de dólares, la cuarta mayor del planeta.

Además de Amazon, Bezos es propietario de The Washington Post, de la firma espacial Blue Origin y del Bezos Earth Fund, un fondo para el cuidado del planeta que lanzó en 2020 y al cual dotó de 10.000 millones de dólares.

