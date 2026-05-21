ETB anuncia alianza con grandes beneficios para sus usuarios de cara al Mundial 2026

Los usuarios del servicio de televisión por internet (IPTV) de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) contarán desde ahora con una oferta variada de entretenimiento y contenidos deportivos gracias a una nueva alianza comercial entre ETB y DirecTV Colombia.

De acuerdo con las compañías, el acuerdo permitirá que más de 85.000 usuarios de IPTV de ETB accedan sin costo adicional a nuevas plataformas y señales especializadas, entre ellas DSPORTS, DSPORTS+ y DSPORTS 2, que transmitirán los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además del contenido deportivo, la alianza incorpora acceso a DGO, la plataforma de televisión en vivo y streaming de DirecTV, que reúne más de 10.000 títulos entre películas, series, documentales y producciones exclusivas. Los usuarios también podrán disfrutar de Amazon Prime Video como parte de la nueva oferta, ampliando significativamente las opciones de entretenimiento disponibles desde un solo servicio.

La propuesta también incluye otros canales especializados como DSHOW, enfocado en entretenimiento, conciertos y realities; DNEWS, la señal informativa de DirecTV con cobertura en varios países de América Latina; y Escuela Plus, una plataforma educativa impulsada por la Fundación Norma y Leo Werthein.



Para Diego Molano Vega, presidente de ETB, esta alianza representa un paso clave dentro del proceso de transformación de la compañía. “Gracias a esta alianza somos el único operador de fibra óptica que ofrecerá todos los partidos del Mundial”, afirmó. Por su parte, Daniel Llano, Country Head de DirecTV Colombia, señaló que esta integración fortalece la propuesta de valor para miles de hogares colombianos.

La alianza ya cumplió con los trámites regulatorios ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y actualmente avanza en su fase de implementación técnica para que los usuarios comiencen a disfrutar de estos nuevos beneficios.