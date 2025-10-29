ETB impulsa la expansión de internet en Bogotá con nueva alianza tecnológica

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) anunció el inicio de un ambicioso plan de expansión de su red de fibra óptica, en alianza tecnológica con la compañía china ZTE. Este proyecto contempla la construcción, ampliación y modernización de la infraestructura de fibra óptica en la capital durante los próximos tres años, con el objetivo de conectar a 450.000 nuevos hogares en este periodo.

Actualmente, uno de cada tres hogares bogotanos no cuenta con acceso a fibra óptica. Por ello, ETB busca cerrar la brecha digital y avanzar hacia el futuro tecnológico de la ciudad y de la región.

“ETB le apuesta al crecimiento y por eso realizará el mayor despliegue de red de los últimos años. Este es el comienzo de una nueva etapa en la que la tecnología dejará de ser un privilegio para convertirse en una oportunidad real para miles de familias. No se trata solo de estar conectados, sino de acceder a tecnología de última generación para vivir experiencias con alta calidad”, afirmó Diego Molano Vega, presidente de ETB.

En el marco de esta cooperación, ZTE aportará sus soluciones de última generación en Wi-Fi 7, una tecnología que promete revolucionar la conectividad digital en Colombia gracias a su mayor seguridad, estabilidad y capacidad de conexión simultánea. Con ello, más hogares en Bogotá podrán acceder a servicios digitales avanzados y de mejor desempeño.



La alianza, que contempla una inversión superior a 70 millones de dólares, estará enfocada en el despliegue de infraestructura de fibra óptica de nueva generación, la instalación de servicios y la provisión de equipos tecnológicos en la ciudad.

“ZTE acompañará a ETB en la construcción de una red óptica de nueva generación, con mayor cobertura, eficiencia y desempeño. Esta tecnología será clave para el futuro digital de Bogotá, ya que permitirá una mejor experiencia de navegación, menor latencia y más capacidad para soportar servicios como el Internet de las cosas, las ciudades inteligentes y las plataformas en la nube”, destacó Will Jin, CEO de ZTE Colombia.